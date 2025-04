NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nel ASA von 3,50 auf 3,00 norwegische Kronen gesenkt, die Einstufung aber auf "Sector Perform" belassen. Die europäischen Wasserstoffunternehmen hätten ein ereignisreiches erstes Quartal mit heftigen Aktienkurs-Schwankungen hinter sich, schrieb Analyst Erwan Kerouredan in einem am Montag vorliegenden Branchenkommentar. Seine Favoriten für 2025 sind ITM Power und Lhyve. Für die ebenfalls mit "Outperform" bewertete Thyssenkrupp Nucera senkte er die kurzfristigen Umsatzschätzungen deutlich und verweist auf Lieferketten- und Rezessionsrisiken. Allerdings gebe die starke Bilanz dem Unternehmen mehr Flexibilität in einem möglichen Abschwung als der Konkurrenz. Bei Nel sieht Kerouredan das Engagement in Europa als größeres Risiko als den Handelskonflikt mit den USA. Dem stehe indes die Kooperation mit Samsung als Vertrauensbeweis in Nels Technologie gegenüber./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2025 / 17:30 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2025 / 00:45 / EDT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

NO0010081235