Bitcoin News: BTC-Preis explodiert, obwohl immer weniger Anleger ein Interesse an Kryptowährungen zeigen

Einige Wochen lang befand sich der Bitcoin Kurs in einer Seitwärtsbewegung und konnte lange Zeit nicht die Marke von 87.000 US-Dollar überschreiten. Erst in der vergangenen Woche begann der BTC-Token damit, erneut an Wert zu gewinnen und sogar die Marke von 95.000 US-Dollar zwischenzeitlich zu überschreiten. Kurz darauf gab es einige Gewinne bei den Altcoins zu verzeichnen, die ebenfalls innerhalb der letzten Woche um einige Prozente zulegen konnten.

Ungewöhnlich ist allerdings, dass das allgemeine Interesse der Krypto-Anleger an den verschiedenen Kryptowährungen merklich nachgelassen hat. Wir verraten, was dies für den Markt bedeuten könnte.

Google-Suchanfragen für 'Bitcoin' nähern sich dem Allzeittief

Ein häufig genutzter Indikator, um aktuelle Trends der Krypto-Welt zu identifizieren, ist das Suchvolumen zu bestimmten Begriffen. Der Krypto-Unternehmer Hunter Horsley veröffentlichte dazu in den heutigen Morgenstunden einen Tweet über die Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter). Darin weist er darauf hin, dass sich das Google-Suchvolumen zu "Bitcoin" derzeit einem absoluten Tiefstwert nähert.

Während dieser Wert noch kurz nach der US-Präsidentschaftswahl im November 2024 auf den maximalen Wert von 100 stieg, fiel er zuletzt um 72 Punkte. Das gilt auch für deutsche Anleger, die immer weniger nach den verschiedenen Kryptowährungen suchen. Allerdings handelt es sich hierbei um ein weltweites Phänomen, denn in allen großen Krypto-Ländern gab es wesentlich weniger Suchanfragen als noch vor einem halben Jahr. Trotzdem konnte Bitcoin zuletzt zulegen - obwohl das Interesse wesentlich geringer ist. Doch woran liegt das?

Bitcoin at $94k, yet -



Google searches for "Bitcoin" near long term lows.



This hasn't been retail driven. Institutions, advisors, corporates, and nations have come into the space.



The types of investors buying Bitcoin is expanding. pic.twitter.com/Gtdh5u0bm6 - Hunter Horsley (@HHorsley) April 27, 2025

Die Antwort auf diese Frage liefert Horsley ebenfalls: Seiner Einschätzung nach sind es eben nicht mehr die einzelnen Privatanleger, die derzeit die Krypto-Welt beeinflussen. Längst haben die großen Unternehmen übernommen: Finanzinstitute wie BlackRock oder Grayscale haben bereits Milliarden in Bitcoin und Co. investiert. Hinzu kommt die Tatsache, dass auch große Unternehmen ihr eigenes Anlageportfolio diversifizieren und immer öfter ebenfalls BTC-Token oder andere Kryptowährungen kaufen. Zudem ist eine erste strategische Krypto-Reserve in den USA im Gespräch. Sollten weitere Länder folgen, dürfte der Einfluss der Privatanleger auf den Markt noch weiter schwinden.

Der Bitcoin Kurs profitierte also zuletzt davon, dass die Unternehmen an eine langfristige Entwicklung glauben. Einige Großinvestoren gehen sogar davon aus, dass der BTC-Token in den kommenden Jahren die Marke von 250.000 oder gar 1 Million US-Dollar überschreiten wird. Dann dürften auch Projekte wie der weltweit erste Bitcoin-Meme-Token BTC Bull ($BTCBULL) besonders stark vom Hype profitieren können, denn schließlich ist dieser Meme-Coin stark an das Schicksal des BTC-Tokens gekoppelt.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.