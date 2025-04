Lukasz Januszewski verlässt die RBI Richtung Heimatland Polen. Der Investmentbanker braucht beruflich eine neue Herausforderung. Kaum sind die Bilanzen fürs Vorjahr gelegt - die Vienna Insurance Group AG kratzte am Montag und die Warimpex AG am Dienstag und die Flughafen Wien AG am Mittwoch (als letztmögliches Datum) noch die Kurve - kommen schon die Zahlen fürs erste Quartal 2025. Und da wirst du diese Woche einen Reigen der Großen im ATX erleben! Das wird spannend, sag ich dir, weil das Q1 schon eine Richtung vorgibt, ob Rezession oder Aufschwung dominieren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...