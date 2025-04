FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Kaufempfehlung von Kepler Cheuvreux hat den Aktien von Airbus am Montagmorgen an die Dax -Spitze geholfen. Die Papiere erholten sich dabei um gut zwei Prozent auf 143,74 Euro. Analyst Aymeric Poulain traut ihnen mit seinem Kursziel von 170 Euro die Rückkehr bis fast an das Rekordhoch vom März zu.

Die Quartalsergebnisse von Airbus stünden zwar noch aus, Signale von Boeing, GE, Safran und Lisi rechtfertigten allerdings bereits jetzt größeren Optimismus, schrieb Poulain. Die Lieferkettenprobleme nähmen ab und die Auslieferungen zu. Selbst die Belastung durch Zölle auf die Ergebnisse sollte überschaubar bleiben.

Wie zudem bekannt wurde, einigte sich Airbus zudem nun endgültig auf die Übernahme von einigen Vermögenswerten von Spirit Aerosystems . Damit wird auch für den Airbus-Konkurrenten Boeing der Weg frei, den angeschlagenen US-Luftfahrtzulieferer zu übernehmen. Airbus erhält 439 Millionen US-Dollar für den Kauf der verlustbringenden Anlagen, die Teile für den europäischen Flugzeughersteller produzieren, wie beide Unternehmen am Montag mitteilten. Die Transaktion soll im dritten Quartal 2025 abgeschlossen sein, sofern die Behörden den Zukauf genehmigen.

Auch MTU empfahl der Kepler-Analyst mit "Buy" zum Kauf. MTU legten gut ein Prozent zu. Die Branche habe sich schnell an das aktuelle Umfeld angepasst, so Poulain. Er verwies dabei auf die vom MTU-Partner Pratt & Whitney avisierten recht geringen Zollbelastungen - selbst unter den inzwischen wohl so gar nicht mehr gültigen Importabgaben gegen China. Derweil entwickle sich das Servicegeschäft solide und die Lieferkettenprobleme nähmen ab.

MTU haben sich vom Monatstief inzwischen bereits 18 Prozent erholt, Airbus moderatere 10 Prozent./ag/mis

US0970231058, NL0000235190, DE000A0D9PT0, FR0000073272, DE0008469008, US8485741099