Brüssel (www.anleihencheck.de) - Wie soll man sein Portfolio gegen die Ungewissheit wappnen, die Wirtschaft, Handel und Märkte derzeit bestimmen? Melanie Fritz aus dem Team Senior Institutional Sales der DPAM, nennt Argumente für Staatsanleihen in Lokalwährung aus Schwellenländern:Schwellenländer würden schon aufgrund ihrer ökonomischen Bedeutung ins Portfolio: Sie würden inzwischen rund die Hälfte der Weltwirtschaft ausmachen. Viele von ihnen seien in besserer Lage als die Industriestaaten, was die Demografie angehe, und würden über deutlich bessere Staatsbilanzen und Institutionen als noch vor Jahren verfügen. ...

