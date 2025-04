Irrenhaus-Atmosphäre? - Robert Halver im GesprächGäste im Bernecker.TV - FreeTV-Variante des Gesprächs von Walter Tissen (Bernecker.TV) mit Robert Halver, Leiter der Kapitalmarktanalyse bei der Baader Bank, Aufzeichnung der Hauptsendung am 23.04.2025. Schlaglichter:++ Stimmungsbild in den USA++ Muss man nervös werden für die Wall Street?++ Strukturproblem am US-Anleihenmarkt?++ Werblicher Hinweis++ Risikofeld "Unabhängigkeit der Fed"++ Kapitalmarkt als Disziplinierungsinstrument?++ Währungschance plus Aktienchance?++ Gold - Fünfstellige Kurse möglich?++ Politik Deutschland: "Wende" oder "Weiter so"?++ Fokus auf ChancenHier geht es zum Video auf unserem YouTube-Kanal:https://youtu.be/FR4N9Vu0OBA?si=jFxPcJl_8_yDFcmd