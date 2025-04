© Foto: Pascal Sonnet - Hans Lucas

Der IT-Dienstleister Nagarro sorgt mit der Verschiebung der Jahreszahlenveröffentlichung und drohendem SDAX-Ausschluss für einen Aktiensturz von bis zu 15 Prozent!Eine Kurskorrektur trifft am Montagmorgen die Aktie des IT-Dienstleisters Nagarro. Nachdem das Unternehmen am Freitag die Veröffentlichung seiner Jahreszahlen verschoben hat, stürzte das Papier ab. Die Bank Oddo BHF reagierte umgehend und senkte ihr Rating für die Aktie von "Outperform" auf "Neutral". Am Montagmorgen notiert die Nagarro-Aktie 4,45 Prozent schwächer bei 59,05 Euro (Stand: 9:45 Uhr MEZ). Nagarro hatte am Freitagabend mitgeteilt, dass die Vorlage des Jahresabschlusses 2024 und des Geschäftsberichts nicht wie geplant …