BYD hat am Freitag starke Quartalszahlen vorgelegt. Nichtsdestotrotz oder vielleicht sogar gerade deshalb nehmen die Anleger am Montag ein paar Gewinne vom Tisch, die Aktie fällt im asiatischen Handel um rund vier Prozent. Das Gros der Analysten bleibt indes positiv gestimmt und rechnet mit teils deutlich höheren Kursen in den nächsten zwölf Monaten.

