Bern (ots) -Anlässlich der Delegiertenversammlung tritt Philipp Mischler aus beruflichen Gründen zurück. Neu in den Verwaltungsrat der KPT gewählt wurde Peter Delfosse.Im Verwaltungsrat der KPT Gruppe kommt es zu personellen Veränderungen. Philipp Mischler hat sich aus beruflichen Gründen entschieden, von seinem Amt als Verwaltungsrat der KPT zurückzutreten. Mischler wurde per 1. Januar 2025 zum Mitglied der Geschäftsleitung und neuen Leiter Markt Management der Schweizerischen Mobiliar Holding AG ernannt. Um potenzielle Interessenskonflikte zu vermeiden und sich uneingeschränkt auf die neue Funktion zu fokussieren, hat er sein Mandat bei der KPT nach drei Jahren niedergelegt. KPT-Verwaltungsratspräsident Dr. Walter Bosshard zeigt Verständnis für diesen Entscheid und hält fest: "Mit seinem stetigen Kundenfokus und einem beeindruckenden Fachwissen in der Assekuranz war Philipp Mischler für die KPT eine Bereicherung. Wir danken ihm von Herzen für sein Engagement und wünschen ihm beruflich und privat alles Gute".Die KPT verstärkt die DigitalkompetenzNeu in den Verwaltungsrat der KPT gewählt wurde Peter Delfosse, der über langjährige Erfahrung in operativen und strategischen Unternehmenstransformationen und Digitalisierungsinitiativen verfügt. Seit 2008 ist er CEO der Axon Gruppe, die weltweit über 900 Mitarbeitende beschäftigt. In dieser Funktion hat der 59-jährige IT-Unternehmer neue Geschäftsfelder sowie digitale Ökosysteme aufgebaut, Firmenakquisitionen begleitet und die digitale Transformation zahlreicher Organisationen erfolgreich vorangetrieben. Der ausgebildete Kaufmann und dipl. Controller hat ein Executive MBA an der Hochschule Luzern abgeschlossen und konnte sich in seiner bisherigen beruflichen Karriere umfangreiche Führungserfahrung als CEO und Verwaltungsrat aneignen. Zudem ist er am Institut für Finanzdienstleistungen (IFZ) als Beirat und Referent zu den Themen Digitalisierung und Transformation von Geschäftsmodellen tätig."Das Gesundheitswesen und die Versicherungsbranche befinden sich im Wandel. Ich freue mich, dass ich meine Erfahrungen im Bereich der digitalen Transformation künftig bei der innovativen Berner Krankenkasse KPT einbringen darf." KPT-Verwaltungsratspräsident Dr. Walter Bosshard ist überzeugt, dass Peter Delfosse die digitale Kompetenz der KPT weiter stärken und für wertvolle Impulse sorgen wird: "Als anerkannter Experte im Bereich von Innovations- und Digitalisierungsstrategien wird uns Peter Delfosse dabei unterstützen, die KPT im Sinne der Versicherten weiterzuentwickeln - zur einfachsten Krankenkasse mit dem Plus an Kundenfokus."Der Verwaltungsrat führt die Versicherungsgruppe auf strategischer Ebene und besteht momentan aus fünf Mitgliedern: Dr. Walter Bosshard (Präsident), Andreas Fischer (Vizepräsident), Andrea Weber, Prof. Dr. Dr. Hanspeter Schmidli und Peter Delfosse. Ende 2025 soll als weitere Ergänzung ein sechstes Mitglied ins Gremium gewählt werden.Pressekontakt:Beni Meier, Leiter Unternehmenskommunikation & Unternehmenssprecherkommunikation@kpt.chOriginal-Content von: KPT, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100003789/100930871