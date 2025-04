Unterföhring (ots) -Endlich den großen Cut machen, endlich die schlimmste Zeit des Lebens hinter sich lassen und endlich den Streit mit der Familie beilegen. Wer wünscht sich das nicht? In der 6. Folge von "Diese Ochsenknechts" (zu sehen ab Dienstag, 29. April, 20:15 Uhr exklusiv auf Sky und WOW) trifft Jimi nach knapp zwei Jahren Abstinenz in einem Berg-Chalet in den österreichischen Alpen wieder auf seine Familie - und die Nervosität vor dem ersehnten Showdown könnte bei Natascha, Cheyenne, Wilson und Bärbel größer nicht sein. Wird das buchstäbliche Comeback gelingen und findet der verlorene Sohn in den Schoß der Familie zurück? Beim Boxtraining mit Jimi und beim Jodel-Training mit dem Rest der Familie laufen die Vorbereitungen auf das Wiedersehen auf Hochtouren - doch ein Restzweifel bleibt, ob die alten Wunden je heilen können... .Jimi goes Fitness in MailandMit einem Überraschungsbesuch im winterlichen Familienurlaub möchte Jimi nach vielen Monaten des Streits die Gunst des Ochsenknecht-Clans zurückgewinnen. Umso wichtiger, sich gut auf die Reise vorzubereiten und sich beim Boxtraining in seiner neuen Wahlheimat Mailand die nötige Fitness zu holen. "Ich habe während der Trennungsphase sehr viel Boxtraining gemacht", erinnert sich der 33-Jährige an seinen positiven Sportsgeist nach der Beziehung mit Ex-Freundin Laura-Marie. Wird ihm der anstrengende Workout mit einer motivierten Trainerin die nötige Motivation verleihen, um sich gegen die negativen Vibes der Vergangenheit durchzuboxen? "Ich bin in der Blüte meines Lebens und fühle mich besser als je zuvor. Es ist hart, auf die Schnauze zu fallen. Aber ich bin keiner, der den Schwanz einzieht, wenn er Scheiße gebaut hat!", feiert Jimi sein neues Selbstbewusstsein und stürzt sich in die nächste Trainings-Runde. Auch die Gedanken an seine Tochter Snow, zu der er nach langer Zeit ebenfalls wieder Kontakt aufnehmen konnte, lassen ihn zuversichtlich in die Zukunft blicken: "Wir haben in jedem Fall eine sehr starke Verbindung". Anscheinend stehen die familiären Türen für Jimi überall wieder offen - wird er es schaffen, hindurchzugehen?Das große WiedersehenNatascha, Cheyenne, Wilson und Bärbel haben sich in einem luxuriösen Chalet in den österreichischen Alpen einquartiert, um ihren verdienten Winterurlaub im Kreise der Familie zu begehen - eine standesgemäße Location für das große Wiedersehens-Event mit Jimi! "Man weiß gar nicht, wie man sich verhalten soll. Wenn es nach mir ginge, würde ich ihn jetzt nicht in den Urlaub einladen", fühlt sich Cheyenne allerdings sichtlich nervös bei dem Gedanken, ihren jüngeren Bruder zu treffen - immerhin haben sich die beiden in der Vergangenheit immer sehr nahegestanden. Besonders die Tatsache, dass sich Jimi nie nach ihren Kindern erkundigt hat, stößt Cheyenne übel auf: "Matteo kennt er gar nicht - er hatte zwei Jahre Zeit, nach den Kids zu fragen! Er hat schon echt viel Scheiße gebaut. Und dann kann es auch mal sein, dass ich gar nicht mehr verzeihe". Wird der Riss zwischen den Geschwistern wieder zu kitten sein? Auch beim Rest der Familie liegen die Nerven blank: "Vielleicht bekommt man auch das Gefühl, hier kommt gleich eine Person rein, die ein bisschen fremd ist oder so...", malt sich Natascha ein Worst Case-Szenario aus. Oder ist der große Familien-Streit am Ende doch nur "Kindergartenscheiße, die gar nicht so wichtig ist", wie Wilson am Rande lapidar bemerkt? Nino hat eine gute Idee, um die Stimmung aufzulockern: Ein spontaner Jodel-Kurs soll die Familie zurück ins Urlaubs-Feeling bringen - mit Erfolg. Die schrägen Gesangskünste sorgen schnell für jede Menge Lacher. Dann ist es endlich so weit: Jimi ist auf dem Weg! Auf der Anfahrt gehen dem ehemals Verbannten tausend Gedanken durch den Kopf: "Ich versuche, mit dem Negativen aus der Vergangenheit aufzuräumen, um zu zeigen, dass ich es auch besser machen kann. Ich hoffe, dass wir uns generell an das halten, was uns als Familie wichtig ist." Wird sein hoffnungsvoller Plan aufgehen, oder geben sich Teile der Familie unversöhnlich? Alle halten den Atem an, als die Türklingel geht - und Jimi den Raum betritt! 