Ein amerikanischer Logistiker hat es am Wochenende auf den Punkt gebracht: der Handelskrieg von Trump gegen China ist der Kalte Krieg 2.0, die Kampfzone sind die Lieferketten. Das sichere Ergebnis im Handelskrieg ist die Stagflation in den USA - aber Trump will weiter an den Zöllen festhalten und träumt von den vermeintlich riesigen Einnahmen, die ...

