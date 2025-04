DJ Villeroy: EZB hat Spielraum für Zinssenkung

Von Paul Hannon

DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) ist auf dem besten Weg, die Inflation in der Eurozone wieder auf ihr Ziel von 2 Prozent zu bringen, und hat Spielraum für eine Senkung ihres Leitzinses, da sich das Wachstum aufgrund höherer US-Zölle verlangsamt, sagte der Gouverneur der französischen Notenbank, Francois Villeroy de Galhau, in einem RTL-Radiointerview. Villeroy de Galhau sagte außerdem, dass das langsamere Wirtschaftswachstum in den USA aufgrund höherer Zölle zwar ein Rückschlag sei, Europa aber auch die Chance biete, zu einem Stabilitätsanker für die Weltwirtschaft zu werden.

Die Inflationsrate in der Eurozone fiel im März auf 2,2 (Februar: 2,3) Prozent und lag damit knapp über dem Ziel der EZB. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen erwarten, dass die am Freitag veröffentlichten Zahlen zeigen werden, dass die Inflationsrate im April wieder leicht gesunken ist. "Wir sollten dieses Ziel erreichen, und das bedeutet vor allem eines: Wir haben noch Spielraum für Zinssenkungen", sagte Villeroy.

Anfang dieses Monats hat die EZB ihren Leitzins zum siebten Mal seit Juni 2024 gesenkt, und die Anleger erwarten, dass sie die Zinsen bei der nächsten Sitzung der EZB im Juni erneut senken wird.

April 28, 2025 04:06 ET (08:06 GMT)

