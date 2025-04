ThyssenKrupp Nucera verzeichnet leichte Kurserholung, doch die Volatilität bleibt hoch. Analysten sehen Potenzial, bewerten die Aktie jedoch sehr unterschiedlich.

Die ThyssenKrupp Nucera Aktie zeigt sich in den letzten Tagen leicht erholt - doch der Weg nach oben bleibt holprig. Mit einem Plus von 3,55% in der vergangenen Woche notiert das Papier aktuell bei 8,89 Euro, bleibt aber deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 10,93 Euro. Was treibt den Wasserstoff-Spezialisten?

Analysten sehen Potenzial - aber mit Risiken

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei ThyssenKrupp Nucera ?

Das Fundament des Unternehmens überzeugt: Mehr als 70% der börsennotierten Firmen weisen schwächere Daten in Wachstum, Rentabilität und Verschuldung auf. Besonders das erwartete Gewinnwachstum sticht hervor. Analysten sehen das Papier im Schnitt bei 14,02 Euro - ein Plus von über 58% zum aktuellen Kurs.

Doch die Einschätzungen gehen weit auseinander:

66,7% der Analysten sind bullish (6x "Kaufen", 2x "Outperform")

Die Spanne der Kursziele reicht von 8,40 bis 22,00 Euro

Die Bewertung erscheint mit 141,11 X erwartetem Gewinn hoch

Warten auf die nächsten Zahlen

Die nächsten wichtigen Meilensteine:

Q2-Ergebnisse am 15. Mai 2025

Aktueller RSI von 50,9 deutet auf neutrale Stimmung hin

Volatilität bleibt mit 80,43% hoch

Trotz der jüngsten Erholung steht der Titel vor einer Richtungsentscheidung: Kann er die fundamentale Stärke in Kursgewinne ummünzen - oder bleibt die Volatilität bestimmend? Die kommenden Wochen werden es zeigen.

Anzeige

ThyssenKrupp Nucera-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue ThyssenKrupp Nucera-Analyse vom 28. April liefert die Antwort:

Die neusten ThyssenKrupp Nucera-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für ThyssenKrupp Nucera-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 28. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

ThyssenKrupp Nucera: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...