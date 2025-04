Köln (ots) -Ein Moment der Unachtsamkeit, und schon ist es passiert: Der Rotwein landet auf dem Teppich der Schwiegermutter oder beim Radfahren kommt es zum Unfall mit einer Passantin. Solche Missgeschicke sind nicht nur ärgerlich, sondern oft auch richtig teuer. Deshalb gilt: Eine private Haftpflichtversicherung ist ein Muss für alle. Das neue Angebot der DEVK bietet ein Leistungspaket, das über einen Basisschutz hinausgeht. Es schützt bei Gefälligkeiten im Bekanntenkreis, enthält einen umfassenden Rechtsschutz und deckt Schäden an geliehenen oder gemieteten Fahrzeugen ab.Der Gartenabfall muss schnell entsorgt werden, daher leiht man sich kurzerhand das Auto vom Nachbarn mit der großen Ladefläche. Auf dem Weg zum Wertstoffhof passiert es: ein Schaden am Wagen. Wie unangenehm - wer übernimmt die Kosten? Die neue Haftpflicht der DEVK enthält ein Kfz-Zusatzpaket, das solche Schäden abfedert, so dass das gute Miteinander in der Nachbarschaft gewahrt bleibt.Kfz-Zusatzpaket als Bonus für geliehene und gemietete FahrzeugeDamit bietet die DEVK einen klaren Vorteil für ihre Versicherten. Haftpflichtexpertin Alina Virnich erklärt: "Normalerweise schließen viele Versicherungen Schäden an Leihwagen aus - bei uns ist das nicht so. Mit unserem Paket Mobil Plus bieten wir zusätzlichen Schutz für alle Kundinnen und Kunden, die mit Fahrzeugen unterwegs sind, die ihnen nicht gehören." Die Regelung gilt auch für Car-Sharing-Dienste, denn hier übernimmt die DEVK die Kfz-Vollkasko-Selbstbeteiligung. Ein weiteres Plus: Wird im Urlaub der Mietwagen versehentlich falsch betankt, etwa mit Benzin statt Diesel, trägt die DEVK die Kosten für den entstandenen Schaden - bei einer Selbstbeteiligung von nur 150 Euro.Freundschaftsdienste ohne RisikoEin anderes Beispiel: Am Wochenende hilft der Freund beim Umzug, und plötzlich rutscht ihm das teure Möbelstück aus der Hand. Bei solchen Gefälligkeiten schützt die Privathaftpflicht der DEVK, indem sie die Reparaturkosten übernimmt oder den Schaden ersetzt.Mehr Sicherheit durch aktiven RechtsschutzEin Rechtsschutz-Baustein sorgt für zusätzliche Sicherheit. Zurück zum Beispiel des Fahrradunfalls mit der verletzten Fußgängerin. Der Fahrradfahrer hat keinen Haftpflichtschutz und kann selbst - etwa aus finanziellen Gründen - nicht für den Schaden aufkommen. Als DEVK-Kundin ist die Passantin durch die Forderungsausfalldeckung besonders geschützt und erhält die Arztkosten sowie weitere Folgekosten erstattet. Dafür muss sie den Verursacher, also den Radfahrer, auf Schadenersatz verklagen. Auch diese Klagekosten sind im Privat-Haftpflichtschutz der DEVK abgedeckt. "Die Nachfrage nach solch einem aktiven Rechtsschutz ist enorm gewachsen. Deshalb haben wir diese Zusatzleistung gezielt in den Premium-Tarif aufgenommen und bieten unserer Kundschaft einen noch umfassenderen Schutz an", so die DEVK-Haftpflichtspezialistin Virnich.In jeder Lebenslage passgenauer SchutzDie DEVK berücksichtigt bei ihrer Produktgestaltung die individuelle Lebenssituation ihrer Versicherten - ob als Single, alleinerziehend, in Partnerschaft ohne Kind, in Familie oder im höheren Alter. Der Familientarif gilt für alle Mitglieder im Haushalt oder in einer Pflegeeinrichtung, ebenso Austauschschüler*innen und Au-pairs. Dabei bietet die neue Privathaftpflicht eine hohe Versicherungssumme von bis zu 100 Mio. Euro.Weitere Informationen zur Privathaftpflicht finden Sie hier: www.devk.de/haftpflichtFotos gibt es unter: https://ots.de/0mvjur***Das beste Gefühl ist, wenn einfach nichts passiert. Und wenn doch mal was ist, hilft die DEVK schnell und persönlich weiter. Vor fast 140 Jahren von Eisenbahnern für Eisenbahner gegründet krempeln heute rund 7.500 Menschen im Innen- und Außendienst die Ärmel hoch. Sie kümmern sich um die Anliegen von bundesweit rund 4,2 Millionen Kundinnen und Kunden. Davon sind 577.000 Mitglieder, also Beschäftigte der Verkehrsbranche und deren Angehörige. Insgesamt versichert die DEVK mehr als 15,0 Millionen Risiken in allen Sparten. Nach der Anzahl der Verträge ist sie Deutschlands viertgrößter Hausrat-, fünftgrößter Pkw- und sechstgrößter Haftpflichtversicherer.Pressekontakt:DEVK VersicherungenMelanie StaudtRiehler Straße 19050735 KölnTel. 0221 757-1806E-Mail: melanie.staudt@devk.deOriginal-Content von: DEVK Versicherungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/36522/6021143