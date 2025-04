© Foto: Arne Dedert/dpa

Merck verstärkt das Pharmageschäft mit dem Zukauf von SpringWorks Therapeutics. Der deutsche Konzern teilte am Montag mit, das US-Biotech-Unternehmen für 47 US-Dollar je Aktie zu übernehmen. Der Unternehmenswert liegt damit bei rund 3,9 Milliarden US-Dollar, was einem Aufschlag von etwa 26 Prozent entspricht. SpringWorks bringt laut Bloomberg zwei in den Vereinigten Staaten zugelassene Therapien gegen seltene Tumorerkrankungen mit. Merck rechnet damit, dass die Akquisition ab 2027 positiv zum Gewinn beiträgt. Bloomberg-Intelligence-Analyst Michael Shah erwartet, dass SpringWorks bis 2030 zusätzliche Jahresumsätze von bis zu 1,5 Milliarden Euro generieren könnte. Die Aktie von Merck gab am …