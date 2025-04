NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Meta vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 600 US-Dollar belassen. Die Erwartungen seien zuletzt gesunken, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Aktienkurs habe sich im vergangenen Monat schwächer entwickelt als beispielsweise der von Amazon oder Alphabet. Sorgen bereiteten Investitionen in Künstliche Intelligenz. Meta könne diese Ausgaben aber reduzieren und so die Ergebnisse sichern./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2025 / 23:39 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2025 / 23:39 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: US30303M1027