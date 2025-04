NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Microsoft vor Zahlen zum dritten Geschäftquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 475 US-Dollar belassen. Zahlen von ServiceNow, SAP und Alphabet seien besser als befürchtet ausgefallen, schrieb Analyst Brent Thill in einem Ausblick am Montag. Er rechne allerdings mit einem vorsichtigen Ausblick des Software-Konzerns auf das laufende Quartal./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2025 / 00:17 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2025 / 00:17 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: US5949181045