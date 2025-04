Die meistgehandelten Produkte: DAX startet mit Rückenwind in die Woche - Internationale Börsen zeigen gemischtes Bild

Der deutsche Leitindex DAX beginnt die neue Handelswoche mit einem positiven Impuls. Nach einem verhaltenen Wochenausklang am Freitag zeigen sich die Anleger am Montagmorgen optimistisch. Auch internationale Märkte präsentieren sich uneinheitlich: Während die asiatischen Börsen überwiegend freundlich tendieren, geben die US-Futures leicht nach. Die Anleger blicken gespannt auf die anstehenden Wirtschaftsdaten und Unternehmensberichte, die im weiteren Verlauf der Woche veröffentlicht werden.

Makroökonomischer Überblick

Am heutigen Montag stehen keine bedeutenden makroökonomischen Veröffentlichungen in Deutschland an. Die Märkte richten ihre Aufmerksamkeit auf die bevorstehenden Daten zur Inflation und zum Bruttoinlandsprodukt in der Eurozone sowie auf die geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank, die im Laufe der Woche erwartet werden. Diese könnten Hinweise auf den weiteren Kurs der Geldpolitik und deren Auswirkungen auf die Wirtschaftsentwicklung geben.

Meistgehandelte Aktien im Fokus

Siemens Energy AG: Die Papiere des Energietechnikkonzerns notieren etwas höher. Das Unternehmen hatte am Wochenende technische Probleme bei einem Windkraftprojekt in der Nordsee gemeldet, die zu Verzögerungen führen könnten.

Deutsche Bank AG (Deutschland): Die Deutsche Bank verzeichnet leichte Kursgewinne. Anleger reagieren positiv auf Berichte über Restrukturierungsmaßnahmen und eine mögliche Verbesserung der Profitabilität.

Apple Inc. (USA): Die Aktie von Apple zeigt sich vorbörslich stabil. Investoren warten gespannt auf die Veröffentlichung der Quartalszahlen, die für später in der Woche erwartet wird. Besonderes Augenmerk liegt auf den iPhone-Verkäufen und dem Services-Segment.

Tesla Inc. (USA): Tesla-Aktien verzeichnen vorbörslich Kursgewinne. Das Unternehmen steht im Fokus aufgrund von Berichten über Produktionsverzögerungen und Unsicherheiten hinsichtlich der Nachfrage in wichtigen Märkten.

Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Turbos Open End

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Kurs Basiswert Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit Gold Bull UG5B9T 3 3290,8 USD 3258,237194 USD 121,56 Open End DAX® Bear UG44QE 17,69 22333,24 Punkte 24070,728513 Punkte 12,85 Open End DAX® Bull UG4ZBG 18,80 22345,32 Punkte 20441,924514 Punkte 11,66 Open End DAX® Bull UG52D0 13,19 22345,32 Punkte 21016,956988 Punkte 16,54 Open End DAX® Bull UG4WES 31,19 22332,82 Punkte 19200,60007 Punkte 7,06 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 28.04.2025; 10:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Kurs Basiswert Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Rheinmetall Call UG0JV2 42,49 1373,25 EUR 1000,00 EUR 2,73 17.09.2025 Heidelberg Materials Call UG0JU5 2,76 172,1 EUR 150,00 EUR 4,57 17.09.2025 Banco Santander Call UG1UQU 0,91 6,4355 EUR 6,00 EUR 4,5 17.12.2025 EUR/USD Call HD6KQ1 2,58 1,134286 USD 1,16 USD 18,26 17.12.2025 Siemens Call UG342M 0,23 205,675 EUR 290,00 EUR 9,61 17.12.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 28.04.2025; 10:20 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Tesla HD3T1T 2,30 284,93 213,883646 USD 4 Open End Bayer UG5NBA 9,68 22,815 21,370067 EUR 15 Open End Rheinmetall UG46FK 4,44 1373,5 925,025292 EUR 3 Open End Volkswagen Vz. UG042N 7,05 98,94 81,514596 EUR 6 Open End Tesla UG5LAK 4,86 285,775 332,468483 USD -6 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 28.04.2025; 10:30 Uhr;

