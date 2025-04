Zürich (www.anleihencheck.de) - Die US-Zollankündigungen haben Anfang April 2025 eine deutlich volatilere Marktphase eingeläutet, so Roland Hausheer, Head Credit Specialities bei Swisscanto.Während die Aktienmärkte zuerst deutlich korrigiert hätten, scheine der Markt aktuell nicht mehr von einem Worst-Case-Szenario einer tiefen globalen Rezession auszugehen. Ob er damit recht behalte, werde sich in den kommenden Wochen und Monaten zeigen. Klar sei jedoch, dass eine mögliche Rezession nicht die einzige Gefahr sei, welche die Investorengemeinde im Auge behalten sollte. Der globale Handelsstreit führe - in Kombination mit der strengeren Migrationspolitik in den USA sowie dem historischen Fiskalpaket diesseits des Atlantiks - auch zu einem höheren Inflationsdruck. ...

