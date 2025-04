Mainz (ots) -ZDF-ProgrammhinweisBitte aktualisierten Programmtext beachten!!Samstag, 3. Mai 2025, 1.00 UhrBlackbox KonklaveDie Wahl eines Papstes ist eine Blackbox und eines der größten Geheimnisse unserer Zeit. ZDF-Moderator Sherif Rizkallah kommt ihm auf die Spur. Er ist dazu in Rom und Viterbo unterwegs.In der Dokumentation "Blackbox Konklave" geht Sherif Rizkallah auf Spurensuche. Er trifft Menschen, die ihm Türen öffnen und Einblick geben: in die Geschichte des Konklaves, in seine innere Dynamik, in Kurioses drumherum.Seine Suche nach Antworten führt ihn unter anderem an den Ort, an dem die längste Papstwahl der Geschichte stattgefunden hat.Zu seinen Gesprächspartnern zählt der emeritierte Kardinal Walter Kasper, der selbst an zwei Papstwahlen teilgenommen hat und Rizkallah einen seltenen Einblick in die geheimen Abläufe des Konklave gewährt. Auch die Vatikan-Journalistin Gudrun Sailer sitzt nah an der Quelle und nimmt ihn mit an den Ort, an dem Informationen rund ums Konklave besonders hoch gehandelt werden.Der Kirchenhistoriker Professor Hubert Wolf ordnet die historischen Ursprünge und Entwicklungen des Konklaves ein - von seinen mittelalterlichen Anfängen bis zur heutigen Praxis. Mit der Kunsthistorikerin Kirsten Lee Bierbaum taucht Rizkallah in das Szenario des Jüngsten Gerichts ein: das Fresko von Michelangelo, welches die Papstwähler in der Sixtinischen Kapelle vor Augen haben, wenn sie ihren Eid leisten und ihre Stimme abgeben.Einen besonderen Blick auf die innere Dynamik der Wahlprozesse liefert der Wirtschaftstheoretiker Professor Clemens Puppe. Er analysiert, wie strategisches Verhalten und Gruppeninteressen den Verlauf und das Ergebnis einer Papstwahl beeinflussen können - und warum manch unerwarteter Kandidat die Sixtinische Kapelle als Papst wieder verlässt."Blackbox Konklave" ist ab Freitag, 25. April 2025, in Web und App des ZDF verfügbar.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49 (0)6131 - 70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6021376