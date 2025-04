Köln (ots) -Ab dem 26. Mai 2025 (Folge 4704) bringt ein neuer Charakter frischen Wind und düstere Vergangenheit in die RTL-Serie "Alles was zählt": Florian Thunemann übernimmt die Rolle von Dragan Petrovic, einem Mann, der ebenso viele Geheimnisse hat wie er Charme besitzt. Thunemann ist kein Unbekannter - man kennt ihn aus Serien wie "SOKO Leipzig", "Morden im Norden" oder "Der Zürich-Krimi".Dragan - laut Florian Thunemann ein "Schlitzohr mit Herz" - taucht plötzlich wieder im Leben von Daniela (Berrit Arnold) auf. Die beiden verbindet eine leidenschaftliche On-Off-Beziehung aus früheren Jahren. Kennengelernt hatten sie sich in einem Frankfurter Club, nach einem folgenschweren Motorradunfall verschwand Dragan jedoch einfach aus Danielas Leben.Weil damals seine kriminellen Machenschaften ans Licht gekommen waren, floh er ins Ausland, landete jedoch Jahre später trotzdem hinter Gittern. Daniela versuchte währenddessen, ihr Leben neu zu ordnen und zog nach Essen. Nach Jahren der Funkstille bittet er sie nun um Hilfe: er will frühzeitig aus der Haft entlassen werden. Doch: hat er seine kriminelle Vergangenheit wirklich hinter sich gelassen? Kann sie ihm vertrauen?Florian Thunemann, seit Mitte März am Set der Daily, erinnert sich an seinen turbulenten Einstieg: "Mein erster Drehtag war ein bisschen wie ein Sprung ins kalte Wasser. Wegen eines Krankheitsfalls im Ensemble wurde mein Start spontan vorgezogen - ich bin quasi direkt vom Bett ins Studio gestolpert. Es war chaotisch, aber das Team hat mich sehr herzlich aufgenommen!"Neuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.Pressekontakt:Nina VollweilerPresse Partner KölnT: +49 (0)221-165 343 57vollweiler@presse-partner-koeln.deFrauke WieldtSenior BildredakteurinT: +49 221-456-74278frauke.wieldt@rtl.deOriginal-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7847/6021401