ATOSS Software steigerte im ersten Quartal 2025 den Umsatz um 11% gegenüber dem Vorjahr auf 46,2 Mio. EUR und traf damit weitgehend die Markterwartungen. Das EBIT lag mit 15,6 Mio. EUR (+11% gegenüber dem Vorjahr) jedoch 3% über dem Konsens. Wachstumstreiber war erneut das SaaS-Geschäft: Die Cloud-/Subskriptionsumsätze stiegen um 30 % gegenüber dem Vorjahr und machten 46% des Gesamtumsatzes aus (Q1 2024: 39%). Die wiederkehrenden Umsätze (Subskription + Wartung) erhöhten sich insgesamt um 20 % auf 31,3 Mio. EUR. Trotz der aktuellen globalen makroökonomischen Unsicherheit passte das Management die Umsatzprognose für 2025 nur leicht an ("rund" 190 Mio. EUR statt zuvor ">190 Mio. EUR") und bestätigte die EBIT-Margenzielsetzung von mindestens 31 %. Mittelfristig peilt ATOSS ein Umsatzwachstum von mindestens 13,0% CAGR für 2025-2027 und ca. 18,0% CAGR bis 2030 an, bei einer EBIT-Marge von über 35% ab 2030 - diese Ziele wurden bestätigt. Da sich das Wachstum stärker im späteren Planungshorizont konzentrieren dürfte, bestätigen die Analysten von mwb research ihre Halten-Empfehlung und heben das Kursziel leicht auf 125,00 EUR an (zuvor 120,00 EUR). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/ATOSS%20Software%20SE