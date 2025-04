Am Montagmorgen gab Ceconomy einen überraschenden Wechsel bekannt: Der Konzernchef Karsten Wildbreger wird Anfang Mai der Digitalminister der neuen Bundesregierung. Wer Wildbregers Platz auf dem Chefsessel von Ceconomy übernimmt, ist hingegen noch offen. An der Börse reagierten die Anleger zunächst verunsichert. An der Börse sorgte die Nachricht für Verunsicherung bei den Anlegern: Kurz nach Börsenstart fiel der Kurs um knapp vier Prozent. Mittlerweile konnte die Aktie einen Teil des Verlustes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...