NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat 1&1 auf "Underperform" mit einem Kursziel von 10,40 Euro belassen. Die Zahlen für das Schlussquartal 2024 und der Ausblick auf 2025 hätten seine Sorgen wegen der Geschäftsdynamik als entscheidender Risikofaktor bestätigt, schrieb Analyst Ulrich Rathe in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Er bleibe mit Blick auf den möglichen Aufbau eines eigenen 1&1-Mobilfunknetzes vorsichtig./gl/laVeröffentlichung der Original-Studie: 25.04.2025 / 15:31 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2025 / 05:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005545503