NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Ahold Delhaize auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Im europäischen Lebensmittel-Einzelhandel bleibe Tesco als defensives Qualitätsunternehmen sein bevorzugter Wert, schrieb Analyst William Woods in einem am Montag vorliegenden Branchenkommentar. Ahold sei ebenfalls ein Qualitätsunternehmen und könne konstante Kapitalerträge vorweisen, kämpfe aber mit Herausforderungen im US-Geschäft./gl/laVeröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2025 / 01:29 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2025 / 04:01 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: NL0011794037