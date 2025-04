NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 169 Euro auf "Buy" belassen. Europäische Pharmakonzerne hätten einen immensen Dollar-Anteil in ihren Umsätzen, schrieb Analyst James Quigley am Montag anlässlich der Berichtssaison. Er passte seine Schätzungen für 2025 und 2026 nun an die jüngste Dollar-Schwäche an und zeigte die Risiken für den Marktkonsens auf. Bei Merck KGaA beziffert er den Korrekturbedarf beim operativen Ergebnis auf rund 4 Prozent./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2025 / 05:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

DE0006599905