Diese Phase der Erweiterung des Wasserparks wird 12 neue Fahrgeschäfte und Rutschen sowie neue gastronomische Angebote umfassen.- Junge Nervenkitzel-Fans können sich auf die erste Blasterbahn der Welt für Kinder freuen - eine Mini-Version des kultigen DawwamaMiral, Abu Dhabis führender Anbieter von faszinierenden Reisezielen und -erlebnissen, gab heute auf dem Arabian Travel Market in Dubai bekannt, dass die Erweiterung der Yas Waterworld Yas Island, Abu Dhabi, in diesem Sommer für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden soll. Diese Phase der Erweiterung des Wasserparks wird das Angebot von Yas Waterworld Abu Dhabi erheblich erweitern: 12 neue Fahrgeschäfte und Rutschen sowie neue gastronomische Angebote versprechen unvergesslichen Wasserspaß für Gäste jeden Alters.Gäste aller Altersgruppen können sich auf eine Reihe neuer Attraktionen freuen, die jedes Familienmitglied begeistern werden. Kleine Nervenkitzel-Fans werden von der Einführung von Al Sahel Junior begeistert sein, dem ersten Mini-Null-Schwerkraft-Boomerango der Region, der mit aufregenden Drops, kurvigen Rutschen und vertikalen Zooms für ein spritziges Abenteuer sorgt; Dawwama Junior, eine verkleinerte Version der kultigen Tornado-Rutsche des Parks, und Rimal Racer, wo die Kleinen das Vergnügen erleben können, Seite an Seite zu rasen.Dr. Mohamed Abdalla Al Zaabi, Group CEO, Miral: "Wir freuen uns sehr über die Erweiterung der Yas Waterworld Abu Dhabi, die unser Engagement unterstreicht, Yas Island weiter als weltweit führende Unterhaltungs- und Freizeitdestination zu positionieren. Diese 12 neuen Fahrgeschäfte und Rutschen bieten unseren Gästen unvergleichliche Wasserabenteuer, die sowohl für Familien als auch für Nervenkitzel-Fans ein unvergessliches Erlebnis darstellen. Dieser Meilenstein bereichert unser Portfolio an Weltklasse-Attraktionen und spielt eine Schlüsselrolle bei der Unterstützung der touristischen Vision Abu Dhabis und der breiteren wirtschaftlichen Diversifizierungsbemühungen."Familien können sich auch gemeinsam auf neue, aufregende Abenteuer einlassen, darunter Mataha Madness, ein Labyrinth voller Drehungen und Wendungen; die wirbelnde Aufregung von Sadaf Swirl; die berauschenden Stürze von Bahamut's Rage, einer aufregenden Wasserrutsche; und der interaktive Spaß von Bandit's Playground, einer dynamischen Spritzzone mit unzähligen Fahrgeschäften und Überraschungen in Bandit's Village. Dies sind nur einige der vielen neuen Erlebnisse, die die Gäste erwarten, womit sich die beeindruckende Sammlung des Wasserparks auf über 57 Fahrgeschäfte, Rutschen und Attraktionen erhöht.Dieses aufregende neue Kapitel in der Geschichte von Yas Waterworld Abu Dhabi führt das Thema "Lost City" ein, eine Fortsetzung der ursprünglichen Geschichte des Wasserparks The Legend of the Lost Pearl, die die Gäste einlädt, sich auf eine Reise zu begeben, um verborgene Schätze und geheime Passagen zu entdecken, die eng mit den neuen Attraktionen verwoben sind.Seit ihrer Eröffnung im Jahr 2013 hat Yas Waterworld über 65 Branchenpreise und Auszeichnungen erhalten - ein Beweis für ihr Engagement, Unterhaltung von Weltklasse zu bieten. Diese Erweiterung festigt seine Position als führender Wasserpark in der Region und darüber hinaus.Machen Sie sich bereit für einen Sprung ins kalte Wasser! Der erweiterte Park der Yas Waterworld Abu Dhabi mit mehr als 57 Fahrgeschäften, Rutschen und Attraktionen wird in diesem Sommer seine Tore öffnen.