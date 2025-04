Der US-Präsident geht wieder einmal in die Geschichte ein. Dieses Mal mit einer verhagelten Börsenbilanz in den ersten 100 Tagen seiner Regentschaft. Das hat sich der Mr. President wohl anders vorgestellt. "Dank" seiner Verwirrspiele macht die Börse genau das, was der 78-Jährige nicht auf seiner Karte hatte. Vom Beginn der Präsidentschaft Trumps bis zum 21. April 2025 fiel der Su0026P 500 in 100 Tagen um 891,04 Punkte oder 14,7 Prozent. Der Dow Jones Industrial gab 13 Prozent nach und der FTSE World Index um 102,22 Punkte oder 9,75 Prozent. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...