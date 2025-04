NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Hugo Boss von 46 auf 45 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Sie habe ihre Gewinnschätzung für den Modekonzern für 2026 wegen negativer Wechselkurseffekte gesenkt, schrieb Analystin Manjari Dhar in einem am Montag vorliegenden Branchenkommentar. Auch die Nachfrage nach Premium-Produkten dürfte schwächeln, was aber durch bessere Margenaussichten teilweise kompensiert werde. Boss sei ein gutes Unternehmen, das im Premium-Bereich immer noch Marktanteile dazugewinne./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2025 / 17:35 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2025 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A1PHFF7