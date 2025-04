EQS-News: GBC AG / Schlagwort(e): Research Update/Rating

Augsburg/Toronto, 28. April 2025

GBC AG startet Research Coverage zu Almonty Industries Inc. mit einem Kursziel von 4,20 CAD



Anbieter kritischer Rohstoffe für zwei globale Wachstumsbranchen: E-Mobility und Verteidigung



Die GBC AG hat die Research-Berichterstattung zur Almonty Industries Inc. (WKN: A1JSSD, ISIN: CA0203981034, Ticker: ALI:GR) aufgenommen. In der umfassenden Initialstudie vom 23.04.2025 empfehlen die Analysten die Aktie mit einem Kursziel von 4,20 CAD zum Kauf.



Almonty positioniert sich als strategischer Lieferant für Wolfram und Molybdän, zwei zentrale Rohstoffe, die in gleich zwei bedeutenden Zukunftsbranchen eine Schlüsselrolle einnehmen: Wolfram ist unverzichtbar sowohl für Hochleistungsbatterien in der Elektromobilität als auch für panzerbrechende Systeme, Raketenantriebe und Halbleiterkomponenten in der Verteidigungsindustrie.



Der zunehmende Bedarf an Versorgungssicherheit in westlichen Lieferketten verleiht Almonty eine besondere geopolitische Relevanz.



Das Unternehmen betreibt mehrere Projekte in politisch stabilen Tier-1-Staaten, darunter das Vorzeigeprojekt Sangdong-Mine in Südkorea, dessen Produktionsstart für 2025 geplant ist. Mit einem langfristigen Abnahmevertrag, gesicherter Finanzierung (u.a. durch die KfW IPEX-Bank) und einem vertikal integrierten Ansatz positioniert sich Almonty als belastbarer und wachstumsstarker Anbieter am globalen Rohstoffmarkt.



Die vollständige Studie ist abrufbar unter: Deutsche Version: https://www.more-ir.de/d/32298.pdf

Englische Version: http://www.more-ir.de/d/32242.pdf Über Almonty Industries Inc.

Gegründet im Jahr 2011, ist die in Toronto (Kanada) ansässige Almonty Industries Inc. ein international tätiger Anbieter von Wolfram- und Molybdänprodukten. Das Unternehmen verfolgt eine vertikal integrierte Strategie und fokussiert sich auf die Erschließung westlicher Rohstoffquellen für kritische Industrien. Almonty ist an der Börse TSX (Toronto) sowie in Deutschland gelistet.



Über die GBC AG

Die GBC AG mit Sitz in Augsburg ist eines der führenden unabhängigen Research- und Beratungshäuser mit Schwerpunkt auf mittelständische börsennotierte Unternehmen im deutschsprachigen Raum. Seit 1999 begleitet GBC mittelständische Unternehmen durch hochwertiges Research, Investorenkonferenzen sowie fundierte Kapitalmarktberatung. Ergänzt wird das Leistungsangebot durch die GBC Kapital GmbH, welche das Corporate-Finance-Geschäft verantwortet.



Risikohinweis:

Diese Mitteilung stellt weder eine Finanzanalyse im Sinne des §34b WpHG noch eine Anlageberatung oder -empfehlung dar. Investitionen in Aktien sind grundsätzlich mit Risiken verbunden - bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals.



Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte gemäß §85 WpHG und Art. 20 MAR:

GBC AG und der verantwortliche Analyst weisen darauf hin, dass zum Zeitpunkt der Veröffentlichung folgende potenzielle Interessenkonflikte bestehen können: 5a,6a,7,11.



Details finden Sie im vollständigen Researchbericht sowie unter: https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung



Pressekontakt:

GBC AG

Tel.: +49 821 241133 0

E-Mail: office@gbc-ag.de



