Stuttgart (ots) -Mit PVanalytics launcht das Stuttgarter Start-up Photovoltaikvision eine Plattform, die die Inspektion von PV-Anlagen kostengünstiger und effizienter gestaltet.Für Solarteure, Elektrotechniker und Handwerksbetriebe, die regelmäßig Photovoltaikanlagen inspizieren, kennt jeder die Herausforderungen: Manuelle Fehleranalysen, aufwendige Suchen nach Stringplänen und die zeitintensive Berichterstellung. Mit PVanalytics bieten wir eine Lösung, die den Inspektionsprozess auf das Wesentliche reduziert und die Arbeit von Fachkräften erheblich erleichtert.Daten hochladen, Berichte erstellen - Effizienz durch KI-gestützte ProzessePVanalytics ermöglicht es, Thermalbilder und Inspektionsdaten direkt hochzuladen und nach kurzer Zeit einen Schadensbericht zu erhalten. Diese KI-unterstützte Software hilft Handwerkern und Solarteuren, ihre Arbeit weniger manuell und aufwendig zu gestalten. Besonders in Zeiten des Fachkräftemangels wird das Tool zu einem unverzichtbaren Helfer, der die Inspektion von PV-Anlagen schneller, berührungslos und mit deutlich weniger Aufwand ermöglicht."Der Schadensbericht war präzise und verständlich aufbereitet. Photovoltaikvision bietet einen verlässlichen Service, der uns Zeit und Kosten spart!" A. Bruder, Vertriebsleiter bei AdrexBehalten Sie bei jeder Inspektion den Überblick - alle Inspektionsdaten an einem OrtStatt mehrere Systeme parallel zu nutzen, bietet PVanalytics eine integrierte Lösung: von der Anlagenerstellung, über die Inspektionsübersicht bis hin zum fertigen Schadensbericht. Einmal angelegte Anlagen mit allen relevanten Eckdaten und Stringplänen lassen sich für zukünftige Inspektionen und Analysen dauerhaft nutzen - das spart Zeit und sorgt für Konsistenz in der Datenpflege. Die Software erlaubt es, Thermalbilder, Umgebungswerte und Anlagendaten direkt in der Webanwendung hochzuladen. So entstehen präzise Analysen und professionell aufbereitete Berichte.Flexibilität im ArbeitsalltagOb im Büro oder unterwegs - PVanalytics passt sich flexibel Ihrem Arbeitsalltag an. Der Zugriff ist jederzeit möglich und wird durch kurze Video-Tutorials unterstützt, die den Einstieg erleichtern und eine sofortige Nutzung ermöglichen.KI als Unterstützung, nicht als ErsatzWir glauben, dass Künstliche Intelligenz den Menschen nicht ersetzt, sondern als wertvolle Unterstützung im Arbeitsalltag genutzt werden kann. PVanalytics wurde entwickelt, um den Inspektionsprozess zu optimieren, denn die Software spart Zeit und hilft, Fehler schneller zu erkennen, sodass mehr Kapazitäten für wichtigere Aufgaben geschaffen werden.Über PhotovoltaikvisionDas Team von Photovoltaikvision, ein junges Start-up aus Stuttgart, hat PVanalytics mit der Vision entwickelt, die Arbeit von Solarteuren und Elektrotechnikern durch intelligente Softwarelösungen effizienter zu gestalten. Mit einem klaren Fokus auf Benutzerfreundlichkeit und praxisnahe Anwendungen hilft PVanalytics, die PV-Dokumentation nicht nur zu digitalisieren, sondern auch wesentlich zu vereinfachen.PVanalytics - damit alles da ist, wo Sie es brauchen. Effizient, simpel, schnell.