Essen (ots) -Mit den neuesten Intel Core Ultra Prozessoren und NVIDIA GeForce RTX 50er GPUs setzt ERAZER neue Maßstäbe bei Gaming-LaptopsERAZER stellt sein brandneues Line-up an High-End-Gaming-Laptops vor. Ausgestattet mit den bahnbrechenden Intel Core Ultra-Prozessoren mit KI-Power und den brandneuen NVIDIA GeForce RTX 50er GPUs, bieten die neuen Modelle unerreichte Leistung für anspruchsvolle Gaming-Fans. Ob das beeindruckende Beast 18 X1 mit seinem 18-Zoll-Display, das kompakte und optional wassergekühlte Beast 16 X1 Ultimate oder das neueste Modell der Major-Reihe Major 16 X1 - ERAZER setzt neue Standards für die Gaming-Welt von morgen. Und auch das Design der neuen Modelle überzeugt: Die RGB-Lightbars und die ikonisch blau beleuchteten ERAZER Wings verleihen den Geräten eine ebenso markante wie moderne Optik, die Gamer-Herzen höherschlagen lässt.1Beast 18 X1: Eine Premiere für mehr DurchblickMit dem ERAZER Beast 18 X1 gibt es eine Premiere bei ERAZER: Es ist das erste 18-Zoll-Laptop im Line-Up des Herstellers und setzt neue Maßstäbe in Sachen Performance und Ausstattung. Der leistungsstarke Intel Core Ultra 9 275HX Prozessor und die zukunftsweisende NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop-GPU liefern maximale Power für Gaming und anspruchsvolle Anwendungen (Variante mit RTX 5080 ebenfalls erhältlich). Mit der großzügigen 4.000 GB PCIe Gen 5x4 SSD und 64 GB DDR5 RAM verfügt das Beast 18 X1 zudem über genügend Speicher und Geschwindigkeit, um selbst die höchsten Anforderungen zu erfüllen. Das beeindruckende 18-Zoll-QHD+-Display mit einer Auflösung von 2.560 x 1.600 Pixeln, 100 Prozent sRGB-Farbraumabdeckung und einer Bildwiederholrate von 240 Hz sorgt für den ultimativen Durchblick - und bringt den entscheidenden Vorteil für Gaming auf höchstem Niveau. Dank modernster Konnektivität mit Intel WiFi 7 BE200 bleibt die Verbindung auch bei intensiven Online-Sessions stabil und schnell.Beast 16 X1 Ultimate: Cool bleiben bei hitzigen SessionsDas ERAZER Beast 16 X1 Ultimate vereint modernste Technik und Innovation in einem hochwertigen Aluminiumgehäuse im kompakten 16-Zoll-Format. Herzstück des High-End-Gaming-Laptops ist der leistungsstarke Intel Core Ultra 9 275HX Prozessor, der gemeinsam mit der NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop-GPU eine beeindruckende Performance liefert - ideal für anspruchsvolle Gamer:innen (Variante mit RTX 5080 ebenfalls erhältlich). Das 16-Zoll-Display mit 300 Hz, optional mit Mini-LED-Technologie und 100 Prozent DCI-P3-Farbraumabdeckung, sorgt mit lebendigen Farben und gestochen scharfen Bildern für ein immersives Spielerlebnis. Mit der 2 TB PCIe Gen 5x4 SSD und 32 GB DDR5 RAM bietet das Beast 16 X1 Ultimate sowohl reichlich Speicherplatz als auch blitzschnelle Ladezeiten. Bei der Verbindung sorgt das Intel WiFi 6E AX211 Modul für maximale Stabilität und Geschwindigkeit. Ein besonderes Highlight ist das ERAZER Cooling Kit V2: Die optionale externe Wasserkühlung bietet mit einem optimierten Anschlussmechanismus eine noch einfachere Handhabung und ermöglicht effektive Kühlung selbst bei längeren Gaming-Sessions - für bis zu 10 Prozent mehr Leistung.2Major 16 X1: Portabel und leistungsstarkDas ERAZER Major 16 X1 erweitert die erfolgreiche Major-Reihe um ein Laptop im praktischen 16-Zoll-Format. Im edlen Aluminium-Design3 überzeugt das kompakte Gaming-Laptop durch beeindruckende Performance: Ein Intel Core Ultra 9 275HX Prozessor und die NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop-Grafikkarte sorgen für höchste Leistung bei Spielen und kreativen Anwendungen. Mit der 2 TB PCIe Gen 5x4 SSD und 32 GB DDR5 RAM bietet das Major 16 X1 ausreichend Speicher und Geschwindigkeit für anspruchsvolle Gamer:innen und Content Creators. Das QHD+ Display mit einer Auflösung von 2.560 x 1.600 Pixeln, 100 Prozent DCI-P3-Farbraumabdeckung und einer Bildwiederholrate von 300Hz liefert gestochen scharfe Bilder und sorgt so für den entscheidenden Reaktions-Vorteil. Die RGB-beleuchtete Tastatur mit 16,7 Millionen Farben und integriertem Windows Copilot Button ist speziell auf Gaming-Bedürfnisse abgestimmt, während zwei HD-Lautsprecher für ein immersives Spielerlebnis und das Intel WiFi 6E für stabile Verbindungen sorgen.Maximale Performance und bahnbrechende Grafik: Die NVIDIA GeForce RTX 50-SerieDie NVIDIA GeForce RTX 50-Serie setzt neue Standards für Leistung und Grafikqualität. Ausgestattet mit der fortschrittlichen Blackwell-Architektur und Tensor-Recheneinheiten der fünften Generation ermöglichen diese GPUs bahnbrechenden Realismus und eine unvergleichliche Geschwindigkeit. Die vierte Generation des Raytracings kombiniert mit neuronalen Rendering-Technologien schafft lebensechte Grafiken, die begeistern. NVIDIA DLSS 4 nutzt Multi-Frame-Generierung und AI-optimierte Super Resolution für eine beispiellose Steigerung von Bildraten und Grafikqualität.Besonders für kompetitive Gamer:innen setzt die RTX 50-Serie neue Maßstäbe: NVIDIA Reflex 2 mit der innovativen Frame Warp-Technologie reduziert die Latenz auf ein Minimum und sorgt für blitzschnelle Reaktionszeiten. Ergänzt durch die leistungsstarken NVIDIA Studio-Tools, die Broadcast-App und die Game Ready-Treiber, bietet die RTX 50-Serie alles für Gaming, Streaming oder Content Creation - die perfekte Plattform für grenzenlose Kreativität und Spitzenleistung.Intel Core Ultra mit KI-PowerDie hochperformanten Prozessoren der Intel Core Ultra-Reihe sind nicht nur zum Spielen gemacht, sondern für die Zukunft des Gamings bereit. Sie verfügen über eine enorme Rechenleistung, die selbst bei komplexen Workloads schnelles, effizientes Gaming erlaubt. Gamer:innen erleben reaktionsschnelles Gameplay dank speziell entwickelter Prozessorkerne und die Intel Application Optimization sorgt zudem dafür, dass Klassiker wie auch aktuelle Blockbuster besser denn je laufen.Und die Intel Core Ultra-Reihe bietet mehr als nur Gaming-Performance. Diese Prozessoren sind KI-ready und bereiten Gaming-Fans auf die nächste Ära der PC-Spiele vor. So lassen sich KI-Funktionen wie Hintergrundentfernung, Audio-Optimierung und automatische Bildausschnitte nutzen, ohne die Gaming- oder Streaming-Leistung zu beeinträchtigen. Das verbesserte Multithreading unterstützt Multitasking und macht es sogar zum "Megatasking".Verfügbarkeit4Das ERAZER Beast 16 X1 Ultimate (UVP: 4.299,- Euro) ist ab sofort im MEDION Shop sowie bei weiteren Handelspartnern erhältlich (Variante mit RTX 5080 UVP: 3.499,- Euro). In Kürze folgt das optionale ERAZER Cooling Kit V2 (UVP: 249,-Euro). Das Major 16 X1 (UVP: 2.699,- Euro) sowie das ERAZER Beast 18 X1 (UVP: 4.999,- Euro) (Variante mit RTX 5080 UVP: 3699,- Euro) folgen im Mai.1Gilt für die Modelle Beast 18 X1 und Beast 16 X1 Ultimate.2Die Leistung kann je nach Systemkonfiguration und Spieleinstellungen variieren. Laptop nicht im Lieferumfang enthalten.3A-Cover mit Aluminium4Zusätzlich zu den in dieser Pressemitteilung vorgestellten Konfigurationen wird es noch weitere Varianten geben.Über ERAZERMit der Gaming-Marke ERAZER bietet MEDION leistungsstarke High-End-Hardware mit neuesten Technologien und umfangreicher Ausstattung, die speziell für anspruchsvolle Gamer:innen entwickelt wurde. Ob Hochleistungs-PC oder kraftvolles Laptop - ERAZER-Produkte lassen sich über verschiedene Konfigurationen optimal auf die individuellen Bedürfnisse abstimmen.Über MEDIONMEDION ist ein in Deutschland führender Hersteller von Consumer Electronics Produkten und Anbieter digitaler Services für alle. Das Sortiment umfasst smarte Multimedia-Produkte, Telekommunikations-Services und elektronisches Zubehör mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis und einen umfangreichen AfterSales-Service. MEDION ist seit 2011 Teil der internationalen Lenovo-Gruppe, einem führenden globalen Technologieunternehmen mit Kunden in über 160 Ländern und weltweit erfolgreich mit PCs, Laptops, Smartphones und Servern.© 2025 MEDION AG. Alle Rechte vorbehalten.MEDION, ERAZER und die entsprechenden Logos sind geschützte Marken der MEDION AG in Deutschland und/oder anderen Ländern. Andere Marken oder Produktnamen sind für die jeweiligen Markenrechtsinhaber geschützt.Intel, das Intel Logo, Intel Inside, Core und Core Inside sind Marken der Intel Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften in den USA und/oder anderen Ländern.Alle anderen Marken sind Eigentum des jeweiligen Inhabers.Pressekontakt:TEAM LEWISMEDIONde@teamlewis.comOriginal-Content von: MEDION, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9587/6021611