Gießen (ots) -Wer in die Gesundheit seiner Mitarbeiter investiert, steigert Produktivität und spart Kosten - ein Umstand, der gerade in wirtschaftlich angespannten Zeiten immer mehr an Bedeutung gewinnt. Physiotherapeut Alexander Steinborn unterstützt Firmen in diesem Kontext mit individuellen Präventionsprogrammen zur nachhaltigen Gesundheitsförderung. Sein Angebot richtet sich an Arbeitgeber, die Ausfälle reduzieren und Leistung sichern wollen. Inwiefern Physiotherapie der Schlüssel dafür ist, erfahren Sie hier.Krankheitsbedingte Ausfälle kosten Unternehmen jedes Jahr bares Geld - bis zu 5,2 Prozent des Jahresumsatzes ließen sich laut Studien durch gezielte Gesundheitsprävention einsparen. Besonders häufige Ursachen für ausfallende Mitarbeiter sind Rückenschmerzen, Verspannungen, Haltungsschäden - Beschwerden, die sich mit regelmäßiger Physiotherapie deutlich reduzieren lassen. "Viele Unternehmen unterschätzen den Einfluss von Bewegung auf Produktivität und Gesundheit noch immer", verrät Alexander Steinborn von der Physiotherapie Steinborn. "Dabei ist Physiotherapie oft der wirkungsvollste Hebel, um Ausfälle langfristig zu vermeiden und Mitarbeiter leistungsfähig zu halten - und somit eine Menge Geld zu sparen.""Die meisten Therapien sind wie ein Feuerwehreinsatz - man löscht, wenn's schon brennt", fügt er hinzu. "Ich will den Brand verhindern, bevor er entsteht - mit gezielter Prävention, die auf den einzelnen Menschen abgestimmt ist." Mit dieser Überzeugung hat Alexander Steinborn am 1. Oktober 2024 die Physiotherapie Steinborn für Privatpatienten in Gießen eröffnet - und sich bewusst gegen den Standardbetrieb vieler Praxen entschieden. Sein Konzept basiert auf drei Prinzipien: Zeit, Individualität und Prävention. Ein besonderer Schwerpunkt seiner Arbeit liegt heute auf der Zusammenarbeit mit Unternehmen. So entwickelt er maßgeschneiderte Gesundheitsprogramme für Betriebe, die gezielt in die langfristige Leistungsfähigkeit ihrer Mitarbeiter investieren möchten - nachhaltig, effizient und mit messbarem Erfolg. Dabei versteht sich seine Praxis nicht nur als Ort der Therapie, sondern als strategischer Partner für betriebliche Gesundheitsvorsorge.Individuelle Lösungen statt Standardprogramm: So funktioniert Alexander Steinborns physiotherapeutischer AnsatzWer echte Gesundheitsvorsorge betreiben will, braucht mehr als eine kurze Massage und ein paar Übungen zum Mitnehmen. Alexander Steinborn setzt deshalb auf ein ganzheitliches, spezifisch zugeschnittenes Therapiekonzept - fernab von Fließbandbehandlungen. So unterstützt er Unternehmen durch individuelle Behandlungspläne, regelmäßige Analysen und präventive Maßnahmen dabei, krankheitsbedingte Ausfälle zu reduzieren und die Gesundheit ihrer Teams gezielt zu stärken. "Jeder Patient, ob Berufseinsteiger oder Führungskraft, erhält ein maßgeschneidertes Gesamtpaket, das auf seine Beschwerden, Ziele und seinen Lebensstil abgestimmt ist", erklärt Alexander Steinborn von der Physiotherapie Steinborn.Im Zentrum steht dabei eine Kombination aus passiver und aktiver Therapie: Während passive Maßnahmen wie Mobilisation, Massagen und physikalische Anwendungen zur Entlastung und Regeneration beitragen, werden durch aktive Übungen gezielt Muskulatur aufgebaut, Beweglichkeit gefördert und langfristige Stabilität geschaffen. Ergänzt wird die Behandlung durch regelmäßige Check-ups, die eine dynamische Anpassung der Therapie ermöglichen - so bleibt die Maßnahme präventiv wirksam und entwickelt sich mit dem Patienten mit. Ein besonderes Element der Behandlung ist dabei die BEMER-Therapie, ein modernes physikalisches Verfahren zur Verbesserung der Mikrozirkulation. "Sie steigert die Durchblutung, unterstützt die Sauerstoffversorgung im Gewebe und fördert die Zellregeneration - eine ideale Ergänzung zur klassischen Physiotherapie, besonders bei hartnäckigen Beschwerden oder zur schnelleren Genesung", erläutert Alexander Steinborn von der Physiotherapie Steinborn.Doch auch die Beratung kommt nicht zu kurz: Ob es um individuell angepasste Einlagen geht, die Optimierung sportlicher Aktivitäten oder um gezielte Trainingssteuerung auf Basis von Bewegungsanalysen - der Physiotherapeut legt Wert auf Nachhaltigkeit statt kurzfristiger Effekte. Seine Erfahrung mit mehreren tausend Patienten in über zehn Jahren - vom Profisportler bis zum Handwerker - ermöglicht ihm dabei eine präzise Einschätzung. "Ich höre genau hin, frage nach, beobachte - und arbeite nie nach Schablone", betont er. "Meine Patienten schätzen, dass ich ehrlich, logisch und lösungsorientiert arbeite. Ich will verstehen, was wirklich hinter den Beschwerden steckt."Warum sich betriebliche Gesundheitsvorsorge auszahlt - sowohl für Arbeitgeber als auch für MitarbeiterFür Unternehmen ist die Investition in Physiotherapie somit längst zu einer klugen betriebswirtschaftlichen Entscheidung geworden. "Gesunde Mitarbeiter bedeuten schließlich weniger Krankheitskosten, weniger Ausfallzeiten und mehr Produktivität", erklärt Alexander Steinborn. Der Experte von der Physiotherapie Steinborn hat sich auf genau diese Schnittstelle spezialisiert: die professionelle Betreuung von Unternehmen und ihren Teams, individuell abgestimmt auf ihre Strukturen, Bedürfnisse und Herausforderungen vor Ort.Der große Vorteil: Seine präventiven Maßnahmen können direkt im Betrieb stattfinden. Ob regelmäßige Check-ups, kurze Behandlungen zwischendurch oder individuelle Therapiepläne - Physiotherapie im Unternehmen spart Zeit, senkt die Hemmschwelle und erhöht die Teilnahmequote. "Mitarbeiter müssen keine Termine extern organisieren oder lange Anfahrtswege in Kauf nehmen - sie werden im Rahmen ihres Arbeitsalltags betreut", erklärt der Physiotherapeut. "Das steigert nicht nur die Gesundheit, sondern letztendlich auch die Motivation."Kein Wunder also, dass bereits zahlreiche Unternehmen von Alexander Steinborns Betreuung profitieren. "Ich arbeite zum Beispiel mit einem mittelständischen Unternehmen mit 120 Mitarbeitern zusammen, das durch mich nun regelmäßige physiotherapeutische Betreuung anbieten kann - sowohl in der Firma selbst als auch optional in meiner Praxis in Gießen", berichtet er. "Die Resultate sprechen für sich: weniger krankheitsbedingte Fehltage, eine spürbare Verbesserung des körperlichen Wohlbefindens bei den Mitarbeitern - und eine deutlich gestiegene Zufriedenheit."Individuell statt standardisiert: Wie die Physiotherapie Steinborn Patienten nachhaltig hilftFür Alexander Steinborn war Physiotherapie nie nur ein Job, sondern von Anfang an eine Berufung. Nach seinem Examen im Jahr 2015 sammelte er umfassende Erfahrung in einer orthopädischen Rehaklinik in Bad Nauheim. Dort behandelte er über vier Jahre hinweg ein breites Spektrum an Patienten - vom frisch operierten Knie bis zur konservativen Rückentherapie, vom Teenager bis zum Senior. Parallel dazu betreute er als Physiotherapeut drei Jahre lang den EC Bad Nauheim aus der 2. Eishockeyliga - eine Zeit, in der er nicht nur körperliche Grenzen, sondern auch die Relevanz individueller Betreuung hautnah erlebte.Ab 2019 wechselte er in ein Akutkrankenhaus in Gießen, wo er seine Expertise weiter vertiefte - und gleichzeitig den Grundstein für seine Selbstständigkeit legte. Nebenberuflich begann er mit Hausbesuchen, immer mit dem Anspruch: mehr Zeit, mehr Qualität, mehr Wirkung. Die Erfahrung aus Klinik und Praxis hat ihn eines ganz klar erkennen lassen: Das System ist zu eng getaktet. Therapieeinheiten sind oft zu kurz, um wirklich etwas zu verändern. Akutfälle nehmen zu, der Zeitdruck steigt - und viele Patienten rutschen durch die Raster eines überlasteten Systems."Ich wollte es anders machen", erinnert sich Alexander Steinborn. "Schnelle Hilfe, ja - aber immer mit nachhaltiger Wirkung." Daraus entstand sein eigenes Konzept: eine moderne Praxis, die Zeit gibt statt Zeitdruck - ergänzt durch die BEMER-Therapie, die Durchblutung, Regeneration und Heilung gezielt unterstützt. Heute steht seine Praxis somit für eine klare Mission: Menschen helfen, schneller gesund zu werden und langfristig gesund zu bleiben - egal ob zu Hause oder auf der Arbeit.Sie möchten die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter gezielt fördern und krankheitsbedingte Ausfälle spürbar reduzieren - ohne komplizierte Umwege oder starren Maßnahmenkatalog? Dann melden Sie sich jetzt bei Alexander Steinborn von der Physiotherapie Steinborn (https://physiotherapie-steinborn.de/) und vereinbaren Sie ein unverbindliches Beratungsgespräch!Pressekontakt:Physiotherapie Steinborn Individuelle kurative TherapieInh. 