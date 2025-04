© Foto: Siegra Asmoel - imageBROKER

ProShares bringt gehebelte XRP-ETFs an die Wall Street, während XRP sich als stärkster Altcoin behauptet!Der ETF-Gigant ProShares hat von der US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) grünes Licht für die Einführung von drei neuen XRP-basierten Exchange Traded Funds (ETFs) erhalten. Die Produkte Ultra XRP ETF (2-fache Hebelwirkung long), Short XRP ETF (ungehebelte Short-Position) und Ultra Short XRP ETF (-2-fache Hebelwirkung short) sollen ab dem 30. April an den Markt gehen. Diese Genehmigung durch die SEC erfolgt nur wenige Wochen nach dem Launch des ersten XRP-ETFs in den USA durch Teucrium Investment Advisors LLC, dessen Produkt am ersten Handelstag Handelsvolumen von …