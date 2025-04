Hamburg (ots) -Im Auftrag des Vorsitzenden des NDR Verwaltungsrates, Rüdiger Hülskamp, verbreitet der NDR nachfolgende Mitteilung.Der Verwaltungsrat des Norddeutschen Rundfunk (NDR) schlägt dem Rundfunkrat des NDR den Direktor des Landesfunkhauses Hamburg, Hendrik Lünenborg, zur Wahl des Intendanten vor.Diesen Beschluss fasste der Verwaltungsrat in seiner Sitzung am Montag, 28. April 2025. Über den Vorschlag wird der NDR Rundfunkrat voraussichtlich in einer seiner nächsten Sitzungen entscheiden. Dem Gremium obliegt das Wahlrecht für die Spitzenposition.Rüdiger Hülskamp, Vorsitzender des Verwaltungsrates:"Wir freuen uns sehr, dass wir nach einem breit angelegten, mehrstufigen und professionell durchgeführten Auswahlverfahren mit Herrn Lünenborg einen hochkompetenten Kandidaten für die Senderspitze vorschlagen können.Mit Herrn Lünenborg kann der NDR diese Position mit einer überzeugenden, erfahrenen und kommunikationsstarken Führungspersönlichkeit besetzen. Vor dem Hintergrund der herausfordernden Situation kann er die notwendigen Veränderungen und Weiterentwicklungen zielorientiert vorantreiben. In seiner bisherigen beruflichen Laufbahn hat er gezeigt, dass er konsequent Veränderungen umsetzen kann, dabei Zuversicht ausstrahlt und eine große Offenheit für Innovationen hat.Herr Lünenborg leitet seit Juli 2023 das Landesfunkhaus des NDR in Hamburg und verfügt über vielfältige Erfahrungen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und im Journalismus. Über einige Jahre war er Leiter der Intendanz und war zuletzt federführend in der Umsetzung der Regionalstrategie des NDR.Ein zentrales Thema von Hendrik Lünenborg ist der Dialog auf Augenhöhe. Er steht für die dialogorientierte Kommunikation mit Nutzer:innen. Mit kreativen, auch digitalen Angeboten spricht er Zielgruppen an, die vom NDR besser erreicht werden sollen. Dazu zählt vor allem die jüngere Generation. Und Hendrik Lünenborg kann Tempo: Das Landesfunkhaus Hamburg wurde unter seiner Leitung schnell zu einem crossmedialen Haus umgebaut und es wurden schlankere Führungsstrukturen etabliert. Erfolgreiche Reichweiten und innovative Formate, wie z. B. der TikTok-Kanal "What the Fact Hamburg", sprechen für sich.Herr Lünenborg steht zudem seit vielen Jahren glaubwürdig für die Umsetzung des Auftrages des NDR ein und sieht darin einen wichtigen Baustein zum Erhalt unserer Demokratie. Und er steht für die Unabhängigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und verteidigt ihn entschieden gegen Angriffe auf die Pressefreiheit."Einigen Mitgliedern des Rundfunkrates ist es offenbar sehr wichtig, dass eine Person für dieses Amt zusätzlich auch eigene Erfahrung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk mitbringt, um die Interessen des NDR innerhalb der ARD und gegenüber der Politik kraftvoll vertreten zu können. Diese Erfahrungen bringt Herr Lünenborg mit.Laut NDR-Staatsvertrag hat der Verwaltungsrat für die Wahl der Intendantin bzw. des Intendanten ein Vorschlagsrecht. Für die Nominierung ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit der Verwaltungsratsmitglieder bei Beschlussfähigkeit erforderlich. Die Intendantin bzw. der Intendant wird vom Rundfunkrat für eine Amtszeit von fünf Jahren gewählt. Herr Lünenborg steht für die Position ab dem 01.09.2025 zur Verfügung.Der amtierende NDR Intendant Joachim Knuth (66) hatte den Aufsichtsgremien des NDR im vergangenen Jahr angeboten, seine Amtszeit um wenige Monate zu verkürzen und Ende August 2025 in den Ruhestand zu wechseln. Damit wird sichergestellt, dass seine Nachfolge früher in wichtige strategische und finanzielle Entscheidungen im NDR und in der ARD - insbesondere solche, die aus dem geplanten neuen Medienstaatsvertrag folgen - eingebunden werden kann. Joachim Knuth ist seit Januar 2020 Intendant des NDR, sein Vertrag läuft regulär bis Mitte Januar 2026.-----Lebenslauf12. Februar 1972 geboren in Südlohn/Westfalen1992 bis 1998 Studium der Geschichte und der Politikwissenschaftenan der Universität OsnabrückAbschluss: Magister Artium1994 bis 1999 Freier Mitarbeiter im NDR Studio Osnabrück1995 bis 1999 Radio-Kolumnist bei Radio Oost in Hengelo/Niederlande1996 Teilnahme am Deutsch-niederländischen Journalistenstipendium (IJP)1999 bis 2001 Volontariat beim Norddeutschen Rundfunk2001 bis 2003 Freier Mitarbeiter in der Redaktion Landespolitik im Landesfunkhaus Niedersachsen2003 bis 2009 Redakteur bei NDR Info, Mitglied im NDR Reporterpool2009 bis 2012 Chef vom Dienst im Programmbereich N-JOYstellvertretender Programmchef2012 bis 2016 Leiter der Intendanz2016 bis 2019 Programmchef von NDR 90,3 und stellvertretender Direktor des Landesfunkhauses Hamburg2020 bis 2023 Leiter der Intendanz/strategische UnternehmensentwicklungSeit 07/2023 Direktor Landesfunkhaus HamburgPressekontakt:Norddeutscher RundfunkGremienbüroRothenbaumchaussee 13220149 Hamburggremienbuero@ndr.de