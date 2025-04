NEW YORK (dpa-AFX) - Viel dürfte sich an den US-Aktienmärkten zum Wochenbeginn erst einmal nicht tun. Anleger halten sich am Montag zurück vor einer Flut von Quartalszahlen der Unternehmen in den kommenden Tagen. Auch wichtige Impulse von der Konjunktur stehen auf der Agenda.

Der Leitindex Dow Jones Industrial wird kaum verändert erwartet. Rund eine Stunde vor der Startglocke berechnete der Broker IG den Dow mit 40.080 Zählern knapp unter dem Schlussstand vom Freitag. Der von Tech-Schwergewichten dominierte Nasdaq 100 wurde mit 19.400 Punkten ebenfalls moderat im Minus taxiert.

"Diese Woche dürfte die erste seit einiger Zeit sein, in der Konjunkturdaten und Unternehmenszahlen mit Nachrichten zum Zollthema konkurrieren", schrieb Stratege Jim Reid von der Deutschen Bank. Er verweist auf das Bruttoinlandsprodukt am Mittwoch und der Arbeitsmarktbericht am Freitag.

Zudem warten mit Pfizer, Coca-Cola, Microsoft, McDonald's, Amazon und Apple im Verlauf der Woche etliche Schwergewichte mit ihren Quartalsbilanzen auf. Sie könnten über den weiteren Trend an den US-Börsen entscheiden.

Im vorbörslichen Handel am Montag verloren die Aktien von Eli Lilly 1,6 Prozent. Die Großbank HSBC hat die Aktien auf "Reduzieren" gesenkt./bek/mis

