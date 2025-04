Karsten Wildberger wird am 5. Mai den CEO-Posten bei Ceconomy aufgeben. Wildberger wird neuer Digitalminister in Deutschland. Die Analysten von mwb research glauben, dass Ceconomy stabil genug ist, um diesen Wechsel auf dem Chefposten problemlos zu überstehen. Wildberger ist seit August 2021 Chef bei Ceconomy. In dieser Zeit hat er dort viel ...

