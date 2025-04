Anfang April 2025 sorgte der KI-Cloud-Anbieter CoreWeave mit seinem Börsengang an der Nasdaq für Aufsehen - und eine anschließende Achterbahnfahrt. Der Handelsstart am Freitag, 28. März, verlief zunächst sehr verhalten: Am ersten Tag eröffnete die Aktie bei 39 Dollar und schloss genau beim IPO-Preis von 40 Dollar. Am Montag darauf fiel der Kurs sogar um über zehn Prozent unter den...

