© Foto: Hannes P Albert/dpa

Chinesische Einzelhändler haben schon vor Inkrafttreten höherer Zölle die Preise erhöht. Zum Teil um deutlich mehr als ihre zusätzlichen Kosten überhaupt steigen.Mit dem Auslaufen der Zollfreigrenze für Kleinsendungen aus China spüren amerikanische Verbraucher die Folgen von Präsident Donald Trumps neuer Handelspolitik direkt im Geldbeutel. Und das schon bevor die höheren Zölle am 2. Mai überhaupt in Kraft treten. Kunden auf Plattformen wie Temu und Shein müssen bereits jetzt drastische Preisaufschläge zahlen - teils mehr als doppelt so viel wie zuvor. Denn die chinesischen Unternehmen lassen sich ihre höheren Kosten von den Käufern bezahlen - teilweise erhöhen sie die Preise sogar deutlich …