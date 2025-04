München (ots) -Pressekonferenz zu aktuellen Marktentwicklungen in der Solar- und Speicherbranche sowie AusblickEinen Überblick über aktuelle Marktentwicklungen und Branchentrends in der Solar- und Batteriespeicherbranche sowie einen Ausblick auf die Perspektiven für die solare Energiewende in Deutschland nach der Bundestagswahl gibt Ihnen der Bundesverband Solarwirtschaft in einer Pressekonferenz am 07.05.2025.Die Pressekonferenz findet zum Auftakt der zeitgleich stattfindenden Photovoltaik- und Speicher-Messen Intersolar Europe und ees Europe unter dem Dach von The smarter E Europe, Europas größter Messeallianz für die Energiewirtschaft, statt.Datum: 7. Mai 2025Uhrzeit: 11:00 UhrOrt: Raum Seeblick im Restaurant "Käfer am See", Eingang West der Messe München, erstes Obergeschoss alternativ Online-Teilnahme möglichReferenten:Carsten Körnig, Hauptgeschäftsführer Bundesverband Solarwirtschaft e. V.David Wedepohl, Geschäftsführer Internationales Bundesverband Solarwirtschaft e. V.Moderation:Johann Sternberg, Pressesprecher Bundesverband Solarwirtschaft e. V.Die Fachmessen Intersolar Europe und ees Europe sind Teil der The smarter E Europe 2025. Vom 7. bis 9. Mai werden in 19 Messehallen sowie einem Freigelände rund 3.000 Aussteller und mehr als 110.000 Besucher aus rund 160 Ländern erwartet.Bitte melden Sie in jedem Fall Ihr Interesse für die Pressekonferenz an: https://register.gotowebinar.com/register/2719905241054254943Mit der Teilnahmebestätigung erhalten Sie einen Einwahllink.Für den Fall, dass Sie vor Ort teilnehmen wollen, ist eine zusätzliche Akkreditierung über die Messe-Webseite (https://www.messe-ticket.de/FWTM_SHOP/TSEE25/Shop?assortment=7843e7cf-6450-ee11-9cd5-9440c96c4260) zwingend erforderlich, um Einlass zu erhalten.Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.Wenn Sie Interesse an einem Interview mit Herrn Körnig haben, bitten wir Sie, sich vorab mit der Pressestelle des BSW-Solar (presse@bsw-solar.de) in Verbindung zu setzen.Weitere Informationen zu den Fachmessen finden Sie unter: https://www.thesmartere.dePressekontakt:REDAKTIONELLE RÜCKFRAGEN:Bundesverband Solarwirtschaft e. V.EUREF Campus 1610829 Berlinpresse@bsw-solar.deTel.: 030 29 777 88-30www.solarwirtschaft.deOriginal-Content von: Bundesverband Solarwirtschaft e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/15347/6021735