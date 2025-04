Krypto News: XRP steigt heute 7 % auf 2,32 $ - ist das Bottom in?

Obwohl die meisten Top-Coins stagnieren oder nur minimale Bewegungen verzeichnen, legte XRP innerhalb der letzten 24 Stunden um starke 7 % zu und wird derzeit wieder bei 2,32 $ gehandelt. Viele Anleger fragen sich nun, ob nach diesem Anstieg das Bottom eindeutig hinter uns liegt und eine größere Erholungsrallye bevorstehen könnte.

XRP outperformt die anderen Top-Coins heute

Für BTC ging es seit gestern nur 0,6 % aufwärts, ETH fiel um 0,3 % zurück und BNB gelang nur eine Wertsteigerung um 0,86 %. Während die meisten Top Coins also konsolidieren, fällt das Interesse vieler Anleger heute vor allem auf den Ripple Coin XRP. Der steht nämlich über dem Konsolidierungstrend und konnte seinen Wert seit gestern um starke 7 % steigern.

Damit gelang den Bullen ein Anstieg von 2,18 $ auf bis zu 2,35 $. So stieg auch die Marktkapitalisierung von XRP auf heute knapp 136 Milliarden $ an, während sich das Handelsvolumen in den letzten 24 Stunden auf über 5 Milliarden $ verdoppelte. Damit ist XRP aus der Konsolidierungsrange zwischen 2,15 $ und 2,25 $ ausgebrochen, in der er über die letzten Tage festgesteckt hatte. Zudem befindet sich der Coin im Vergleich zu dem monatlichen Tiefststand bei 1,65 $ vom 7. April natürlich bereits wieder massiv im Plus und scheint nun wieder aus einem abwärts gerichteten Trendkanal ausgebrochen zu sein.

Quelle: Coinmarketcap.com

Um diese Entwicklung besser einschätzen zu können, lohnt ein Rückblick auf XRP Kursentwicklung im letzten Jahr: Noch bis Anfang November hatte XRP in diesem Bullenmarkt ja viele Anleger enttäuscht, da es den Bullen nicht gelungen war, den Kurs nachhaltig vom 0,5 $ Support aus zu steigern und der Coin kaum Gewinne verzeichnen konnte.

Mit Donald Trumps Wahlsieg kam dann jedoch die Wende und den XRP Bullen gelang die größte Rallye seit der Allzeithoch-Rallye von 2018. Sie konnten den Wert von XRP auf zwischenzeitlich bis zu 3,40 $ steigern. Seit dem Erreichen dieses Höchststandes am 16. Januar war der Preis jedoch kontinuierlich zurückgefallen und hatte eben zuletzt den Tiefststand bei kaum mehr als 1,6 $ erreicht. Dadurch hatte sich eine Chartstruktur mit größtenteils tieferen Höchstständen und tieferen Tiefstständen ausgebildet und einen abwärts gerichteten Trendkanal geformt. Aus diesem scheint XRP nun zum ersten Mal nachhaltig auszubrechen.

Ist das Bottom jetzt also erreicht?

Gerade scheint alles darauf hinzudeuten. Mit dem Überwinden des 2,2 $ Widerstandes und der oberen Widerstandslinie des Trendkanals könnten die Bullen jetzt am Beginn einer größeren Recovery-Rallye in Richtung 3 $ oder sogar in Richtung eines neuen Allzeithochs stehen. Im besten Fall kommt es in den kommenden Tagen noch einmal zu einem Retest der oberen Widerstandslinie des Trendkanals. Wenn der erfolgreich ist, wäre es das nächste wichtige Kursziel für die XRP Bullen, den letzten Höchststand von XRP vom 19. März bei 2,59 $ überwinden zu können.

Quelle: Tradingview.com

Wenn das gelingt, würde wieder ein höheres Hoch im Chart etabliert werden. Damit wäre nicht nur der abwärts gerichtete Trendkanal überwunden, sondern auch die negative Chartstruktur der letzten Monate gebrochen. Danach könnte sich die Rallye schnell weiter in Richtung 2,8 $ oder eben sogar 3 $ fortsetzen. Bei der 3 $ Marke wäre dann mit verstärktem Verkaufsdruck zu rechnen, da viele Anleger hier sicherlich Verkaufsorders platziert haben werden. Bereits am 2. März waren die Bullen ja daran gescheitert, dieses Niveau zu überwinden.

Falls es nun jedoch in den kommenden Wochen gelingen sollte, könnte das den Beginn einer XRP Rallye in Richtung 4 $ oder 5 $ und damit in Richtung eines neuen Allzeithochs bedeuten. Trotz dieser eigentlich recht positiven Kursaussichten bleibt natürlich eine gewisse Unsicherheit gegeben. Zudem ist das Aufwärtspotenzial des Ripple Coins aufgrund der über 100 Milliarden $ schweren Marktkapitalisierung im Vergleich zu jüngeren Coins stark beschränkt. Daher interessieren sich viele Anleger heute vor allem auch für Investitionsalternativen in kleinere Coins, wie beispielsweise die junge Kryptowährung SOLX.

Solaxy-Coin als Investitionsalternative zu XRP?

Dabei handelt es sich um den neuen Coin des jungen Kryptoprojektes Solaxy. Das befindet sich heute wirklich noch ganz am Anfang seiner Reise und der Coin SOLX ist derzeit sogar noch im Presale. Das heißt, dass er noch nicht am offenen Markt gehandelt werden kann, sondern nur über die Webseite und das dort befindliche Vorverkaufs-Widget zu einem rabattierten Festpreis von 0,001708 $ verkauft wird. Anleger können hier gerade noch mit Solana, Ethereum oder Bankkarte investieren und von den günstigen Presale-Konditionen profitieren. Auf diesem Weg kam bis heute bereits über 32 Millionen $ an Funding für das Projekt zusammen.

Quelle: Solaxy.io

Im Presale erworbene Coins können zudem für eine jährliche Rendite von bis zu 125 % gestaked werden. Das Interessanteste am Projekt dürfte dabei die Vision der Entwickler sein. Die verfolgen nämlich das Ziel, hier die erste eigene Layer-2-Blockchain für Solana zu entwickeln. Bis heute verfügt das Solana Netzwerk ja noch über keine eigene L2-Lösung. Daher stößt das Netzwerk vor allem in Zeiten hoher Auslastung oft an seine Kapazitätsgrenzen und es kam bereits zu Netzwerkausfällen.

Hier könnte die Solaxy-Blockchain natürlich Abhilfe schaffen, indem Solana-Transaktionen auf sie ausgelagert werden. Die starke Utility des Projektes könnte dann langfristig auch der eigenen Kryptowährung SOLX zugutekommen.

