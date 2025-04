Frankfurt/Main (ots) -IVA lädt zu Jahrespressekonferenz 2025Umsatzzahlen, Marktentwicklung, Branchentrends und Regulierungsfragen zu Pflanzenschutz, Mineraldüngern, Biostimulanzien und PflanzenzüchtungDas vergangene Jahr war geprägt von politischen Umbrüchen und sich rasant verschlechternden ökonomischen Rahmenbedingungen. Das bedeutete auch ein anhaltend schwieriges Marktumfeld für landwirtschaftliche Betriebsmittel. Landwirtschaftliche Betriebe in Deutschland stehen vor großen wirtschaftlichen und agrarpolitischen Herausforderungen, die insbesondere durch niedrige Erzeugerpreise und Ernteeinbußen ausgelöst wurden. Erschwerte Anbaubedingungen durch häufiger auftretende Extremwetterereignisse und neu auftretende Schaderreger kamen hinzu. Auch die Industrie sah sich immensen Herausforderungen gegenüber. Die Märkte für Pflanzenschutz- und Düngemittel entwickelten sich schwach. Düngemittel-Produzenten standen durch weiterhin hohe Energiekosten unter erheblichem Wettbewerbsdruck von Produzenten aus Regionen mit deutlich geringeren Kosten für Energie und Erdgas.Der IVA setzt sich für die Zukunftsfähigkeit der Landwirtschaft ein. Von der neuen Bundesregierung erwarten wir uns bessere Rahmenbedingungen für Innovationen und Wettbewerbsfähigkeit der Industrie, die Anreize für nachhaltiges Wirtschaften schaffen. Dazu gehören Entbürokratisierung, eine moderne Pflanzenschutzmittel-Zulassung, ein modernes Düngerecht und Investitionen in klimaneutrale Produktionsverfahren.Über diese und weitere aktuelle Themen informiert der Industrieverband Agrar e. V. (IVA) im Rahmen seiner Jahrespressekonferenzam Dienstag, 6. Mai 2025, 11 Uhr,zu welcher der Verband digital als Teams-Meeting einlädt.Gesprächspartner sind:Michael Wagner, Präsident des IVA, BASF SEMarco Fleischmann, Vorsitzender des Fachgebiets Pflanzenernährung im IVA, YARA GmbH & Co. KGModeration:Martin May, Geschäftsführer, Leiter Kommunikation und Politik des IVA>> Anmeldung: IVA lädt zur Jahrespressekonferenz am 6. Mai 2025 | Industrieverband Agrar (https://www.iva.de/iva-laedt-zur-jahrespressekonferenz-am-6-mai-2025)Der Industrieverband Agrar e. V. (IVA) vertritt die Interessen der Hersteller von Betriebsmitteln für einen nachhaltigen Pflanzenbau in Deutschland. Die 47 Mitgliedsunternehmen engagieren sich in den Bereichen Pflanzenschutz, Pflanzenernährung, Pflanzenzüchtung, Biostimulanzien und Schädlingsbekämpfung. Die vom IVA vertretene Branche bietet innovative Produkte für eine moderne Landwirtschaft, professionellen Gartenbau und verantwortungsvolle Privatanwendung.Pressekontakt:Industrieverband Agrar e. V., PressestelleMartin MayTel. +49 69 2556-1249 oder +49 151 54417692Fax +49 69 2556-1298E-Mail: may.iva@vci.dehttps://www.iva.dehttps://twitter.com/IVA_Pressehttps://www.linkedin.com/company/industrieverband-agrar-ivaOriginal-Content von: Industrieverband Agrar e.V. (IVA), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/16070/6021780