DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 29. April (vorläufige Fassung)

=== *** 05:00 GB/HSBC Holdings plc, Ergebnis 1Q *** 06:55 ES/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), Ergebnis 1Q (09:30 Analystenkonferenz) 06:55 DE/Stratec SE, Jahresergebnis *** 07:00 CH/Novartis AG, Ergebnis 1Q (14:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Deutsche Bank AG, Ergebnis 1Q (8:00 PK; 11:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Ergebnis 1Q (10:00 PK; 11:30 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, Ergebnis 1Q (09:30 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Hellofresh SE, Ergebnis 1Q (08:30 Analysten- und Pressekonferenz) 07:00 FR/Capgemini SA, Ergebnis 1Q 07:00 SE/Volvo Car Corp, Ergebnis 1Q (08:00 Analysten- und Pressekonferenz) *** 07:30 DE/Adidas AG, ausführliches Ergebnis 1Q (10:00 PK; 15:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Symrise AG, Ergebnis 1Q (11:00 Analystenkonferenz) 07:30 DE/Mutares SE & Co KGaA, Jahresergebnis und Geschäftsbericht *** 08:00 DE/Porsche AG, Ergebnis 1Q (09:00 PK) *** 08:00 GB/Astrazeneca plc, Ergebnis 1Q (12:45 Analystenkonferenz) *** 08:00 GB/BP plc, Ergebnis 1Q (14:00 Analystenkonferenz) 08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Ergebnis 1H *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Mai PROGNOSE: -26,0 Punkte zuvor: -24,5 Punkte *** 09:00 DE/Flatexdegiro AG, PK zu den 1Q-Zahlen *** 09:00 DE/EZB-Direktor Cipollone, Rede zu "Financial and trade fragmentation: risks and policy alternatives" *** 09:00 ES/BIP (1. Veröffentlichung) 1Q PROGNOSE: +0,6% gg Vq/+3,1% gg Vj 4. Quartal: +0,8% gg Vq/+3,4% gg Vj *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) April HVPI PROGNOSE: +2,0% gg Vj zuvor: +2,2% gg Vj *** 09:40 DE/EZB-Bankaufseherin Donnery, Rede zu Aufsichtsprioritäten der EZB für 2025 10:00 DE/BayernLB, Geschäftsbericht *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe März Geldmenge M3 PROGNOSE: +4,0% gg Vj zuvor: +4,0% gg Vj *** 10:00 EU/EZB, Veröffentlichung der Ergebnisse der Konsumentenumfrage *** 10:30 DE/Hochtief AG, HV *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung April Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 94,5 zuvor: 95,2 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: -10,3 zuvor: -10,6 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -16,7 Vorbschätzung: -16,7 zuvor: -14,5 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone April *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders 12:00 US/Spotify Technology SA, Ergebnis 1Q 12:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 1Q *** 12:00 DE/Tammo Diemer, Chef der Deutschen Finanzagentur, Teilnahme an ICFW-Clubabend (vom Vorabend) *** 12:00 EU/EZB, Zuteilung eines 3-monatigen Langfristtenders *** 12:30 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 1Q *** 12:30 US/Honeywell International Inc, Ergebnis 1Q *** 12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 1Q *** 13:00 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 1Q 13:00 US/Kraft Heinz Co, Ergebnis 1Q 13:15 US/Paypal Holdings Inc, Ergebnis 1Q *** 14:00 DE/Deutsche Börse AG, Analysten- und Investorenkonferenz 1Q *** 16:00 AT/EZB-Ratsmitglied Holzmann, Rede bei Senior Leadership Forum on CESEE *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens April PROGNOSE: 87,7 zuvor: 92,9 19:00 AT/Telekom Austria AG, Ergebnis 1Q 22:00 CH/Logitech International SA, Jahresergebnis (22:30 Earnings-Call) 22:00 US/Booking Holdings Inc, Ergebnis 1Q 22:00 US/Starbucks Corp, Ergebnis 2Q *** 22:05 US/Visa Inc, Ergebnis 2Q - JP/Börsenfeiertag Japan ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

