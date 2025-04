Köln (ots) -Traditionsveranstaltung bringt Teilnehmende aus ganz Deutschland an die NordseeJedes Jahr zu Ostern lädt der ACV Automobil-Club Verkehr zur ACV Caravan Rallye - eine der traditionsreichsten und größten Veranstaltungen ihrer Art in Deutschland. Zur 48. Auflage trafen sich rund 70 Camper auf dem Campingplatz Regenbogen in Tossens auf der Nordseehalbinsel Butjadingen (Niedersachsen), um ab Karfreitag, 18. April 2025, gemeinsam die neue Campingsaison zu eröffnen.Wie in jedem Jahr stand die achttägige Veranstaltung allen offen - auch Campingfreunde, die keine ACV Mitglieder sind, sind herzlich willkommen. Teilnehmen können alle Campingbegeisterten - ganz gleich, ob mit Wohnwagen, Wohnmobil oder Mietobjekt auf dem Campingplatz. Auch 2025 wurde die Rallye wieder finanziell vom ACV unterstützt, wodurch sich die Teilnahmegebühren deutlich reduzieren.Zum Programm gehören organisierte Tagesausflüge, Turniere und gesellige Abendveranstaltungen. Viele Camper engagieren sich ehrenamtlich bei der Organisation der Rallye, die jedes Jahr an einem anderen Ort stattfindet und für viele ein fester Termin im Jahreskalender ist.ACV Geschäftsführer Holger Küster betont: "Die Caravan Rallye ist ein fester Bestandteil unserer bundesweiten Clubaktivitäten und bringt Menschen aller Altersgruppen zusammen. Sie stärkt nicht nur das Gemeinschaftsgefühl innerhalb der ACV Camper-Community, aus ihr sind über die Jahre echte Freundschaften entstanden. Gleichzeitig zeigt sie, dass Camper beim ACV bestens aufgehoben sind".Passend dazu bietet der ACV umfassende Unterstützung für Wohnmobil- und Caravan-Fahrer: Im Rahmen seiner Kernleistung - der Pannen- und Unfallhilfe - sorgt der Club dafür, dass defekte Fahrzeuge zur nächsten Fachwerkstatt abgeschleppt werden, wenn sie nicht vor Ort wieder fahrbereit gemacht werden können. Übernachtungs- oder Weiterreisekosten werden während der Reparatur erstattet, etwa durch die Bereitstellung eines Mietwagens. Sollte die Reparatur länger als drei Werktage dauern, organisiert der ACV den Rücktransport des Fahrzeugs zum Wohnort. Besonders praktisch für Caravan-Gespanne: Der ACV schützt nicht nur das Zugfahrzeug, sondern auch den Anhänger - als Teil des Gespanns wird dieser bei einer Panne ebenfalls abgeschleppt.Weitere Informationen zu seiner Caravan Rallye stellt der ACV auf seiner Website (https://www.acv.de/ueber-uns/acv-im-motorsport/caravan-rallye) zur Verfügung. Dort wird auch rechtzeitig der Termin und Austragungsort der 49. Ausgabe im Jahr 2026 bekannt gegeben.Pressekontakt:Philipp MatheyPressesprecherACV Automobil-Club VerkehrAn der Wachsfabrik 550996 KölnTel.: 02236 94 98 104mathey@acv.deOriginal-Content von: ACV Automobil-Club Verkehr, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/116025/6021791