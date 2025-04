Linz (www.anleihencheck.de) - Die Inflationsrate für den Großraum Tokio ist im April auf 3,5% gestiegen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Letztes Jahr im April seien die Schulgebühren deutlich gesenkt worden, was zu einem Sondereffekt geführt habe, welcher die Inflation gedrückt habe. Dieser Effekt sei nun aus den Daten gefallen und die Jahresrate sei dadurch wieder angehoben worden. Folglich sei auch die Kernrate ohne Energie und Lebensmittel im März auf nun 2,0% von zuvor 1,1% im April gestiegen. Die nächste geldpolitische Entscheidung der Bank of Japan werde am 1.Mai getroffen. Die Unsicherheiten seien aber aktuell hoch, denn die US-Zölle seien erst Anfang April deutlich angehoben worden die konjunkturellen Auswirkungen bisher noch nicht abzuschätzen. Es werde wohl noch zu früh sein die Zinsen erneut anzuheben, wahrscheinlicher sei ein Zinsschritt erst im Juli. (28.04.2025/alc/a/a) ...

