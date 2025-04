Morgen ist es soweit: Europas größte Airline wird ihre Zahlen für das erste Quartal präsentieren. Die Lufthansa-Aktie, die in der vergangenen Woche rund sieben Prozent an Wert gewonnen hat, geht mit Rückenwind in den wichtigen Termin. Starke Kennziffern und ein robuster Ausblick könnten die jüngste positive Entwicklung fortsetzen.

