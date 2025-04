News von Trading-Treff.de Die Aktie von Alphabet konnte schon den freitäglichen Handel in New York mit einem Plus von 1,68% und einem Schlusskurs von rund 161 USD beenden. Allerdings muss immer noch attestiert werden, dass sich die Notierungen klar unter der 200-Tage-Linie bei rund 171 USD befinden. Das bedeutet, dass wir bislang rein formal nur eine Bärenmarkt-Rally in diesem Papier gesehen haben. Am Montagnachmittag nun ist die Aktie fast exakt ...

