DORTMUND/BONN (dpa-AFX) - Nach dem weitgehenden Stromausfall in Spanien und Portugal ist die Stromversorgung in Deutschland nach Angaben der Bundesnetzagentur stabil. "Ein großflächiger, langanhaltender Blackout ist in Deutschland unwahrscheinlich", erklärte die Behörde in Bonn auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

"Das elektrische Energieversorgungssystem ist redundant ausgelegt und verfügt über zahlreiche Sicherungsmechanismen", erklärte eine Sprecherin. Diese würden kontinuierlich auf ihre Eignung geprüft und bei Bedarf angepasst. Zu den Stromausfällen in Südwesteuropa sei die Netzagentur in Kontakt mit den Übertragungsnetzbetreibern.

Das Stromnetz von Spanien und Portugal war am Mittag auf dem Festland zusammengebrochen. Aus Branchenkreisen wurde bekannt, dass mit dem Wiederaufbau in Spanien eine gute halbe Stunde nach dem sogenannten Blackout begonnen wurde. Auch in Portugal soll der Wiederaufbau inzwischen begonnen haben./tob/DP/nas