Investmentbanken warnen vor einem möglichen strukturellen Niedergang des US-Dollars. Wird der Urlaub in die USA jetzt günstiger?Der vorherrschende Konsens unter großen Finanzinstituten geht von einer anhaltenden US-Dollar-Schwäche aus. Die Deutsche Bank prognostizierte vergangene Woche einen "strukturellen Abwärtstrend des Dollars". Barclays verwies auf den Rückgang des Dollar-Index seit Jahresbeginn - aktuell ein Minus von 8,3 Prozent - und merkte an, dass diese Schwäche "voraussichtlich anhalten wird". Der britische Vermögensverwalter Schroders, der mehr als eine Billion Dollar an Vermögenswerten verwaltet, sprach in diesem Zusammenhang gegenüber CNBC von einer "faktischen Abkehr vom …