Der US-Investmentexperte Christopher Wood vom Vermögensverwalter Jefferies findet wohl, dass US-Aktien ihren Zenit überschritten haben, so berichtet Bloomberg. Anleger sollten eher ihren Blick auf chinesische, indische oder europäische Vermögenswerte werfen. Die politischen Entwicklungen in den USA und die damit einhergehenden Kursverluste sind nach wie vor der "talk of the town" in der Investmentwelt. So findet ein Experte auch, dass US-Aktien ihre besten Zeiten hinter sich haben dürften. Laut ...

